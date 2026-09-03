Acusado de robar 15 mil pesos y objetos de un departamento en el Centro de Mérida queda en prisión preventiva

Un hombre identificado como Mauricio Israel M.O. quedó en prisión preventiva luego de ser acusado del delito de robo calificado, tras presuntamente sustraer dinero en efectivo y diversos objetos de un departamento ubicado en la colonia Centro de Mérida.

El acusado compareció ante la Juez Primero de Control de Mérida, quien impuso la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso, a solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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De acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia, el hombre habría ingresado a un edificio ubicado en la calle 56 del Centro de la ciudad y posteriormente irrumpido en uno de los departamentos.

En el lugar, presuntamente se apoderó de un bulto tipo mariconera que contenía 15 mil pesos en efectivo, además de una tableta marca Lenovo y un teléfono celular.

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Los hechos fueron judicializados bajo la causa penal 455/2024, por lo que la Fiscalía también solicitó que el acusado fuera vinculado a proceso por el delito de robo calificado.

Sin embargo, Mauricio Israel M.O. se acogió al plazo constitucional de 144 horas para que se defina su situación jurídica. Ante ello, la autoridad judicial citó a las partes a una nueva audiencia, en la que se determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Mientras tanto, el imputado permanecerá privado de su libertad como parte de la medida cautelar impuesta por el juzgado.