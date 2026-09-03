Campeche se acerca a 5 mil casos de conjuntivitis; registra 444 más queen el mismo periodo del 2025

La conjuntivitis mantiene una tendencia ascendente en Campeche y, en apenas ocho meses de 2026, los casos acumulados ya superaron los registrados durante todo el año pasado. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno de México, con corte a la semana epidemiológica 33, en la entidad se contabilizan 4 mil 976 casos, es decir, 444 más que los 4 mil 532 acumulados durante 2025. Esta diferencia representa un incremento de 9.8 por ciento.

El reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) revela que, del total registrado este año, 2 mil 299 casos corresponden a hombres y 2 mil 677 a mujeres.

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De esta manera, las mujeres concentran la mayoría de los contagios, con 378 casos más que los hombres. La enfermedad mantiene una tendencia ascendente, pues tan solo durante la última semana epidemiológica se diagnosticaron 112 nuevos casos, cifra que refleja la persistencia de la transmisión en territorio campechano.

La situación coloca a Campeche en una posición intermedia dentro de la península de Yucatán. Quintana Roo ocupa el primer lugar, con 10 mil 739 casos, de los cuales 5 mil 315 corresponden a hombres y 5 mil 424 a mujeres.

Yucatán se encuentra en segundo lugar, con 9 mil 331 contagios, distribuidos en 4 mil 333 hombres y 4 mil 998 mujeres. Campeche ocupa el tercer lugar regional, con 4 mil 976 casos: 2 mil 299 hombres y 2 mil 677 mujeres.

En conjunto, los tres estados peninsulares acumulan 25 mil 046 casos de conjuntivitis durante 2026. En la región también son las mujeres quienes concentran la mayor cantidad de contagios, con 13 mil 099 casos, frente a 11 mil

947 hombres, una diferencia de mil 152 diagnósticos.

A nivel nacional, Campeche ocupa el lugar 31 entre las 32 entidades federativas, de acuerdo con el acumulado de casos de 2026. Los tres estados con mayor número de registros son **Ciudad de México, con 57 mil

522 casos; Estado de México, con 43 mil 19, y Veracruz, con 28 mil 685**.

En el extremo contrario, las Entidades con menos registros son Colima, con 3 mil 368 casos; Campeche, con 4 mil 976, y Baja California Sur, con 5 mil 942.