Reportan incendio dentro de la Torre Orión sobre el Periférico de Mérida

Un incendio fue reportado la tarde de este jueves en la Torre Orión, ubicada sobre el Periférico de Mérida, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió al interior de la torre, por lo que las personas que se encontraban en el edificio fueron desalojadas mientras se realizaban las labores para controlar la emergencia.

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Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas a consecuencia del incendio.

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al lugar para atender el incidente, controlar las llamas y verificar que no existiera riesgo para las personas que se encontraban en las inmediaciones.

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Las autoridades también iniciaron las labores correspondientes para determinar qué provocó el incendio, por lo que hasta ahora no se ha establecido oficialmente la causa del siniestro.

La situación generó expectación entre quienes transitaban por la zona del Periférico de Mérida debido a la presencia de unidades de emergencia en los alrededores de la Torre Orión.