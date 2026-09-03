Golpes de calor en Quintana Roo: altas temperaturas dejan 50 afectados y cuatro decesos

Quintana Roo reporta 50 personas afectadas por golpe de calor, así como cuatro decesos, lo que representa un incremento del 25 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud federal.

A la par, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, con temperaturas de entre 35 y 40 grados centígrados y una sensación térmica que podría alcanzar los 45 grados.

Noticia Destacada ¡Lluvias y calor! Este es el pronóstico del clima del viernes 4 de septiembre

Ciudadanos aseguran que “está insoportable el calor, y más con las fallas en el servicio de energía eléctrica. Hay noches en las que no se logra descansar”, afirmó la señora Clara Benavente, habitante de la Región 260.

El Caribe Mexicano se encuentra entre las 15 entidades con mayor incidencia de estos padecimientos a nivel nacional, lo que evidencia la gravedad de las condiciones climáticas registradas este año.

El sol intenso genera deshidratación y quemaduras entre quienes ignoran las medidas de protección / Rodolfo Flores

Del total de casos contabilizados en Quintana Roo, 33 corresponden a golpes de calor, nueve a deshidratación y ocho a quemaduras, cifra que representa el 2.5 por ciento de los casos registrados en el país.

En cuanto a las defunciones asociadas a golpes de calor, Quintana Roo comparte el cuarto lugar nacional con Chiapas, con cuatro fallecimientos cada uno. Para el Caribe Mexicano, esta cifra equivale al 3.7 por ciento del total registrado a nivel nacional.

En la semana epidemiológica 33, con corte al 26 de agosto y cuya actualización fue publicada ayer, se informó que a nivel nacional se han notificado mil 977 casos y 108 defunciones relacionadas con la temporada de calor, lo que representa una letalidad del 5.46%.

Llaman a vigilar a personas con enfermedades crónicas, infantes y adultos mayores / Rodolfo Flores

Del total de fallecimientos, el 95.4 por ciento, equivalente a 103 casos, corresponde a golpes de calor: Baja California (37), Sonora (21), Veracruz (8), Chiapas (4), Quintana Roo (4), Sinaloa (4), Baja California Sur (3), Nayarit (3), Tabasco (3), Tamaulipas (3), Campeche (2), Chihuahua (2), Guerrero (2), Oaxaca (2), Jalisco (1), Nuevo León (1), Querétaro (1), San Luis Potosí (1) y Yucatán (1). El 4.6 por ciento restante corresponde a deshidratación: Baja California (3), Sonora (1) y Tabasco (1).

La Dirección General de Salud de Benito Juárez, mediante un comunicado, pidió a la población reforzar las medidas preventivas, especialmente entre menores de edad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión o afecciones cardíacas.