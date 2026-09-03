¿Quién era Aleyda Romero? empleada que fue asesinada junto a Jonathan Meléndez

Aleyda Romero Victorio, fue una de las cuatro víctimas del ataque hacia la familia de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo. La joven de 21 años se desempeñaba como empleada doméstica y niñera en el domicilio del músico; lugar en donde perdió la vida.

Durante las primeras horas tras la noticia del asesinato de la familia del músico, la joven había sido identificada solamente por su edad y ocupación. Fue cuando la agrupación expresó sus condolencias, y la familia de la misma alzó la voz, que se pudieron conocer más detalles sobre la joven.

Noticia Destacada Confirman que uno de los perritos de Jonathan Meléndez, también fue asesinado junto a la familiar

¿Quién era Aleyda Romero, empleada y niñera de Jonathan Meléndez?

Aleyda Romero Victorio, era originaria de San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco. La joven era conocida de cariño por sus allegados como "Alexis", y se desempeñaba como empleada doméstica y niñera en el domicilio del tecladista de la agrupación.

Descrita por sus familiares como una mujer profundamente responsable y dedicada al trabajo, se encontraba laborando en el departamento de la familia al momento del ataque registrado el pasado 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, en la zona de Bosque Esmeralda.

Fue por medio de la página de Facebook: Obituario San Martín Cuautlalpan, en donde se dio a conocer el fallecimiento de la joven. Aunado a esto; se anunció que Aleyda sería velada en el domicilio de su abuela, dentro de la publicación, la comunidad expresó sus condolencias hacia su familia y seres queridos.

Familiares de Romero exigieron justicia tras la tragedia y aseguraron que la joven no merecía ser víctima de un ataque derivado de conflictos económicos ajenos a ella. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abiertas las investigaciones tras la captura del presunto agresor y un cómplice.

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