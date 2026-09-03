INEGI reporta 10 mil 770 cadáveres almacenados en anfiteatros al cierre de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados conjuntos sobre servicios periciales y servicio médico forense, en los que destaca que al cierre de 2025 había 10 mil 770 cadáveres almacenados en anfiteatros del país.

El reporte integra información del Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República y de las unidades estatales encargadas de servicios periciales y médico forense.

El objetivo es ofrecer datos sobre infraestructura, recursos, cadáveres recibidos, egresados y almacenados, así como solicitudes de intervención pericial.

¿Cuántos cadáveres permanecen almacenados en anfiteatros?

La tabla presentada por el INEGI muestra que Veracruz registró 2 mil 552 cadáveres almacenados, seguido de Jalisco con mil 190 y Quintana Roo con mil 132. Guerrero reportó 958 y Ciudad de México 722.

El organismo precisó que los cuerpos pudieron haber ingresado a los anfiteatros durante 2025 o en ejercicios anteriores, por lo que la cifra corresponde al inventario reportado al cierre del año.

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Además, se contabilizaron 9 mil 115 segmentos, mil 158 fragmentos y 813 restos no identificados de seres humanos almacenados en estos espacios.

¿Cuántos cadáveres recibieron los servicios forenses durante 2025?

Durante 2025, la FGR y las unidades estatales recibieron 97 mil 920 cadáveres, cifra 2.1 por ciento menor a la registrada en 2024, cuando ingresaron 100 mil 20.

El Estado de México concentró el mayor número, con 11 mil 47 cadáveres, seguido de Guanajuato con 7 mil 245, Baja California con 6 mil 914 y Ciudad de México con 6 mil 815.

Durante 2025, la Fiscalía General de la República y las unidades estatales recibieron 97,920 cadáveres. Las entidades federativas con mayor concentración fueron:

◾ 11.3% estado de México

◾ 7.4% Guanajuato

◾ 7.1% Baja California

◾ 7.0% Ciudad de México



Del total de… pic.twitter.com/7D21ZB5X3K — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 3, 2026

Casi la mitad de los cadáveres no identificados terminó en anfiteatros

El INEGI informó también que durante 2025 egresaron 6 mil 502 cadáveres no identificados. De ellos, 48.7 por ciento fue almacenado en anfiteatros, equivalente a 3 mil 169 cuerpos, mientras 26.3 por ciento fue inhumado en fosas comunes individuales.

En contraste, entre los 90 mil 445 cadáveres identificados que egresaron de los servicios forenses, 92.8 por ciento fue entregado a familiares.

Los datos forman parte del comunicado publicado por el INEGI este 3 de septiembre de 2026 y ofrecen una radiografía nacional de la carga que enfrentan los servicios periciales y médico forenses

IO