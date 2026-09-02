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Se registra volcadura de un camión de pasajeros en Sotuta; reportan al menos 10 heridos

El autobús terminó entre la maleza luego de que el conductor perdiera el control por causas aún desconocidas en la vía Sotuta-Zavala.

Por Redacción Por Esto!

2 de sept de 2026

1 min

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Vecinos y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los pasajeros lesionados.
Vecinos y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los pasajeros lesionados. / Cortesía

Un autobús de pasajeros terminó volcado entre la maleza luego de salir de la carretera Sotuta–Zavala durante la mañana de este miércoles, dejando como saldo preliminar al menos diez personas lesionadas.

El accidente ocurrió cuando la unidad de la línea Oriente circulaba por esta vía y, por motivos que todavía no han sido esclarecidos, el operador perdió el control del volante.

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El camión se salió de la cinta asfáltica y acabó volcado a un costado del camino. El percance generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y habitantes de la zona.

Al percatarse de lo ocurrido, vecinos de Sotuta se aproximaron al sitio para ayudar a los pasajeros que quedaron dentro o cerca de la unidad.

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Minutos después arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes realizaron labores de valoración y atención prehospitalaria.

Las autoridades no han revelado mayor información tras el accidente en Sotuta mientras se realizan las diligencias correspondientes.

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