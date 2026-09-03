Sheinbaum inicia en Morelos gira de informes estatales y anuncia nuevas obras, apoyos y 253 consultorios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició este jueves 3 de septiembre en Cuernavaca, Morelos, su nueva gira de rendición de cuentas por las 32 entidades del país, luego de presentar el pasado 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

Durante el evento denominado “Honestidad y resultados en Morelos”, la mandataria explicó que este año decidió comenzar en la entidad el recorrido territorial en el que presentará resultados, obras y proyectos de su administración.

Sheinbaum sostuvo además que su gobierno forma parte del mismo proyecto político iniciado en 2018 con Andrés Manuel López Obrador y rechazó que exista una ruptura entre ambas etapas de la llamada Cuarta Transformación.

Sheinbaum destaca continuidad de la Cuarta Transformación

La Presidenta dedicó una parte de su discurso a explicar lo que considera los principios centrales de su proyecto de gobierno: independencia, soberanía, democracia, libertad y justicia social.

Sheinbaum hizo un recorrido histórico desde la Independencia, José María Morelos y la Constitución de 1917, hasta la llegada de López Obrador a la Presidencia en 2018.

Afirmó que la actual administración busca profundizar ese modelo mediante programas sociales, recuperación de recursos estratégicos y ampliación de derechos.

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También defendió los Programas para el Bienestar y señaló que su objetivo es apoyar directamente a la población, particularmente a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y productores.

¿Cuántos beneficiarios de programas sociales hay en Morelos?

Entre las cifras presentadas, Sheinbaum informó que durante 2026 se llegará a 246 mil 476 adultos mayores con pensión en Morelos y a 27 mil 102 personas con discapacidad.

Además, 20 mil 403 jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro; 4 mil 673 reciben Jóvenes Escribiendo el Futuro y 57 mil 356 estudiantes de educación media superior cuentan con beca.

En el campo, 14 mil 781 productores reciben Producción para el Bienestar, 17 mil 682 cuentan con fertilizantes gratuitos y 5 mil 185 participan en Sembrando Vida.

También destacó que 61 mil 65 mujeres de entre 60 y 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar y que 157 mil 38 familias acceden a leche a bajo costo.

Gobierno anuncia 253 consultorios de salud en Morelos

Uno de los anuncios principales fue la construcción de 253 consultorios entre septiembre de 2026 y los primeros meses de 2027.

Sheinbaum explicó que cada uno contará con personal médico, equipamiento y una farmacia con aproximadamente 60 medicamentos.

La intención es crear un primer nivel de atención que permita resolver padecimientos comunes y, cuando sea necesario, canalizar a los pacientes hacia centros de salud u hospitales.

La Presidenta también informó que el programa Salud Casa por Casa ya opera en la entidad y que se instalarán Farmacias del Bienestar en antiguas tiendas Diconsa y unidades de salud.

En todo el país, adelantó, la meta es instalar 12 mil consultorios en los 24 estados incorporados al IMSS-Bienestar.

Carreteras, vivienda y nuevas preparatorias para Morelos

Sheinbaum anunció trabajos para repavimentar carreteras federales y mejorar la ruta de Cuautla hacia Tlapa, Guerrero, además del nuevo acceso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

También mencionó la modernización del aeropuerto ubicado en Temixco y un proyecto para atraer actividades fílmicas a la entidad.

En vivienda, señaló que se contempla la construcción de 24 mil casas para familias de bajos ingresos, además de la reestructuración de créditos impagables del Infonavit.

En educación, informó que ya se realizaron reconversiones y ampliaciones de planteles y reiteró su compromiso de construir 10 preparatorias Margarita Maza en Cuautla y municipios cercanos.

Sheinbaum anuncia hospitales y acciones de seguridad

La mandataria señaló que continúan proyectos hospitalarios en Yecapixtla y Jiutepec, además de la ampliación del hospital de alta especialidad del ISSSTE en Emiliano Zapata.

También destacó apoyos directos para 82 comunidades indígenas y la operación de 20 Centros Libres para Mujeres.

En materia de seguridad, Sheinbaum reconoció que en Cuautla y municipios cercanos aumentaron algunos delitos, por lo que aseguró que existe una estrategia especial para esa región.

Añadió que el objetivo es combinar acciones de seguridad con atención social y presencia territorial del Gobierno federal.

La Presidenta cerró su mensaje con el anuncio de un nuevo centro de convenciones en Cuernavaca para impulsar el turismo y reiteró que su administración continuará con un modelo de gobierno cercano a la población.

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