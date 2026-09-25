Exponen presuntos problemas operativos y de transporte en el Aeropuerto de Cancún pese a millonarios ingresos de Asur

Detrás de los millones de pasajeros que cada año utilizan el Aeropuerto Internacional de C existe un negocio adicional al movimiento aéreo: la explotación de espacios comerciales, servicios y actividades complementarias que administra el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), en medio de cuestionamientos de trabajadores sobre problemas operativos y de transporte que persisten en las terminales.

El negocio representa ingresos millonarios. De acuerdo con el reporte anual de Asur, durante el 2025 la terminal aérea generó ingresos totales por 21 mil 737.5 millones de pesos, cifra que incluye servicios aeronáuticos, no aeronáuticos y construcción. En el mismo periodo, los ingresos no aeronáuticos de esta terminal ascendieron a 6 mil 344.9 millones.

Este último rubro contempla actividades comerciales y otros servicios relacionados con la operación aeroportuaria, entre ellos establecimientos de alimentos y bebidas, tiendas, arrendadoras de vehículos, estacionamientos y transporte terrestre. Asur señala además que parte de sus contratos comerciales contempla rentas mínimas o pagos vinculados con las ventas de los establecimientos.

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El flujo de usuarios mantiene la dimensión de este mercado. Entre enero y agosto del 2026, el aeropuerto de Cancún movilizó 19 millones 275 mil 570 pasajeros, 5.7 por ciento menos que los 20 millones 438 mil 138 registrados en el mismo periodo del 2025. Solo durante agosto fueron atendidos 2 millones 108 mil 534 usuarios, frente a 2 millones 324 mil 145 del mismo mes del año anterior.

Pese a la disminución registrada en el acumulado, el volumen de viajeros mantiene una importante actividad para restaurantes, tiendas, publicidad, estacionamientos, arrendadoras y empresas de transporte que operan dentro o alrededor de las terminales.

En el cierre del 2025, Asur tenía arrendados 614 espacios comerciales en sus nueve aeropuertos mexicanos mediante 368 contratos. Entre los establecimientos se encuentran restaurantes, bancos, tiendas, casas de cambio y agencias de renta de autos.

En Cancún, el directorio comercial de la empresa concentra diversos negocios distribuidos en las Terminales 2, 3 y 4, entre ellos establecimientos de alimentos, comercios, servicios financieros, renta de vehículos y tiendas libres de impuestos.

La T2 concentra parte de las quejas de trabajadores sobre la captación de pasajeros para servicios de transporte, debido a la presencia de los “jaladores” / POR ESTO!

Trabajadores consultados señalaron que la actividad comercial convive con problemas relacionados con la operación y el transporte de pasajeros. Uno de los puntos mencionados es la zona de llegadas de la Terminal 2, donde, de acuerdo con empleados, durante las noches aumenta la presencia de personas conocidas como “jaladores”, quienes ofrecen a los viajeros distintos servicios de transportación.

“Después de las ocho de la noche parece La Merced (mercado)”, describió uno de los empleados consultados, al referirse a la concentración de personas que buscan captar pasajeros.

También señalaron los trabajadores que en ese punto se han presentado disputas entre operadores de transporte que calificaron como “piratas” y conductores de plataformas digitales por la captación de usuarios. A ello sumaron quejas de viajeros relacionadas con cobros que consideran excesivos, servicios distintos a los contratados y otras presuntas irregularidades.

Los cuestionamientos sobre la transportación dentro del aeropuerto no son recientes. En años anteriores se han registrado disputas entre distintos prestadores de servicios por la captación de pasajeros y las condiciones para operar en las instalaciones aeroportuarias.

De acuerdo con los testimonios recabados, parte de la problemática estaría relacionada con las restricciones para determinados servicios de transporte y con un litigio promovido por una empresa transportista, situación que, según los trabajadores, limitaría el margen de actuación frente a las plataformas digitales. Esta versión no fue acompañada de documentación en los testimonios consultados y requiere ser aclarada por las partes involucradas.

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La operación comercial constituye una parte relevante del modelo de negocios de Asur. La propia empresa señala que obtiene ingresos mediante el tránsito de pasajeros y la explotación de espacios comerciales en sus aeropuertos mexicanos.

En marzo del 2026, el conflicto relacionado con las plataformas digitales continuaba, mientras persistía el debate sobre las condiciones de acceso y operación de estos servicios en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Así, además de funcionar como infraestructura para el traslado de pasajeros, el AIC concentra restaurantes, tiendas, arrendadoras, estacionamientos y otros servicios que generan ingresos a partir del flujo de viajeros.