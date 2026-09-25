Feria de San Francisco 2026 en Campeche: ¿cuándo empieza? Habrá paseo por mar, bendición de mascotas y vaquería

Con la tradición religiosa, la cultura y la participación de las y los campechanos como ejes principales, la Feria de San Francisco de Asís 2026 se realizará durante más de tres semanas en el barrio de San Francisco, con una programación que este año tendrá un significado especial al conmemorarse 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, ocurrida en 1226.

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La fiesta patronal arrancará formalmente el domingo 27 de septiembre a las 8:00 de la mañana, con la bajada de la sagrada imagen de San Francisco de Asís, patrono de las celebraciones.

El párroco de la iglesia, Abel Alexander Jiménez Ordóñez, destacó que la celebración de los 800 años del tránsito del santo también representa una oportunidad para fortalecer la fe y la tradición. Explicó que, durante el novenario y el resto de las actividades, se meditará sobre la vida y legado de San Francisco, además de que quienes visiten el templo podrán acceder a la indulgencia plenaria concedida por la Iglesia universal con motivo de esta conmemoración.

La programación religiosa y cultural contempla misas diarias a las 19:00 horas, precedidas por rosarios, además de la participación de alrededor de 20 movimientos, grupos parroquiales y familias. Entre las actividades se encuentran la bendición de mascotas, programada para las 9:00 de la mañana del 3 de octubre, y el paseo por mar de la imagen de San Francisco, el 4 de octubre, como parte de los actos dedicados al santo.

Por su parte, Luis Felipe Palomo Narváez, subdirector técnico cultural del Ayuntamiento de Campeche, informó que la feria también contará con una amplia agenda artística y cultural. Se prevé una Caminata Campechana con alrededor de mil 500 participantes, mientras que los diferentes eventos artísticos podrían reunir a unas 200 personas, además de actividades como la exposición conmemorativa por los 800 años, la fiesta jaranera, concursos, festivales y encuentros de folclor.

En este programa se integra también La Verbena Cultural de San Francisco, concepto que, de acuerdo con el ciudadano Ramón Ganzo Santini, reúne las actividades que durante los últimos años ha impulsado dentro de la feria. Señaló que llevan cinco años colaborando para mantener la celebración en el barrio y, desde hace cuatro, realizan el concurso de danza, además de apoyar actividades gastronómicas y culturales.

Entre las actividades destaca la verbena gastronómica, cuyo concurso este año estará dedicado al pastel, así como la Caminata Campechana y el concurso de folclor, además de otros eventos culturales.

El programa incluye asimismo el gremio de reinas, la coronación de las representantes de la fiesta, festivales artísticos, la Vaquería Sanfrancisqueña del 1 de octubre y una carrera en honor al santo el 11 de octubre. Las actividades se extenderán hasta el 18 de octubre, con la invitación abierta a familias, visitantes, grupos culturales y feligreses para mantener viva una de las celebraciones tradicionales del barrio de San Francisco.

JGH