Falsa alarma de incendio movilizó a bomberos y policías en Chetumal

Un operativo de emergencia que involucró a bomberos, paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se desplegó la mañana de este viernes en el cruce de las avenidas Corozal y Erick Paolo Martínez, luego de que el sistema de alarma contra incendios de una sucursal de la tienda departamental Coppel se activara y generara un reporte al número de emergencias del municipio de Othón P. Blanco.

La movilización, calificada como intensa por la cantidad de unidades y personal que acudió al punto, se registró alrededor de las 9:00 horas, cuando cuadrillas de bomberos y personal paramédico llegaron al establecimiento comercial para atender el llamado. Sin embargo, debido al horario, la tienda permanecía cerrada al público.

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De acuerdo con información recabada en el sitio, vecinos de la zona señalaron que la alarma del establecimiento se había activado intermitentemente desde horas de la madrugada. Según estos testimonios, el disparo del sistema pudo estar relacionado con las condiciones de mal tiempo registradas durante la noche.

Tras la revisión correspondiente, tanto el personal de bomberos como los elementos de la SSC verificaron que no existían indicios de fuego, humo ni ningún otro elemento que sugiriera un incendio real dentro de las instalaciones.

Con este diagnóstico, el operativo fue replegado y las labores de los cuerpos de emergencia se dieron por concluidas en el sitio, sin que se reportaran daños materiales, personas lesionadas ni afectaciones adicionales derivadas del incidente registrado en la zona comercial.

Los apagafuegos señalaron que este tipo de activaciones, generadas por sistemas electrónicos de seguridad, suele atribuirse en ocasiones a variaciones de voltaje, fallas eléctricas o afectaciones por humedad asociadas a fenómenos climáticos, aunque la determinación exacta de la causa que originó el disparo de la alarma en este caso corresponde a una revisión técnica.

La presencia simultánea de bomberos, paramédicos y elementos de la SSC generó cierta expectación entre transeúntes y comerciantes de la zona, quienes se acercaron a observar el despliegue mientras las corporaciones realizaban las labores de verificación en el inmueble comercial.