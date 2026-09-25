México rompe cinco récords turísticos en 2026; recibe 59.7 millones de visitantes internacionales

México alcanzó cinco récords históricos en turismo durante los primeros siete meses de 2026, informó este viernes 25 de septiembre Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Villahermosa, Tabasco.

La funcionaria detalló que entre enero y julio el país recibió 59.7 millones de visitantes internacionales, cifra 7 por ciento superior a la del mismo periodo de 2025. Dentro de ese universo, 28.9 millones fueron turistas internacionales, es decir, viajeros que permanecieron al menos una noche en México, con un crecimiento anual de 4.5 por ciento.

Rodríguez Zamora subrayó que ese avance supera el crecimiento promedio mundial, que ubicó en 3 por ciento.

Derrama turística supera 21 mil millones de dólares

La secretaria de Turismo informó que los viajeros internacionales dejaron una derrama económica de 21 mil 743 millones de dólares entre enero y julio.

El turismo de cruceros también marcó cifras récord, con 7.4 millones de cruceristas, 13.6 por ciento más que un año antes, y una derrama superior a 649 millones de dólares, 17.3 por ciento más.

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En el mercado nacional, 65 millones de mexicanas y mexicanos viajaron durante el mismo periodo, un incremento de 2 por ciento respecto a 2025.

Entre los mercados internacionales con mayor crecimiento, la dependencia reportó avances de 29 por ciento en Brasil, 15 por ciento en Japón y 7 por ciento en Canadá.

México prevé superar 51 millones de turistas en 2026

Rodríguez Zamora indicó que julio también registró máximos históricos, con 8.7 millones de visitantes internacionales y 4.4 millones de turistas.

Para el cierre de 2026, la Secretaría de Turismo prevé superar los 51 millones de turistas internacionales, meta que forma parte de la estrategia para ampliar mercados y rutas aéreas.

La funcionaria señaló que México incorporó 140 nuevas rutas aéreas, 76 nacionales y 64 internacionales. Sólo entre junio y agosto se abrieron 54 conexiones nuevas.

#MañaneraDelPueblo | Resultados del sector turístico a dos años del inicio del gobierno de la presidenta @Claudiashein:



Turismo comunitario:

➡️ 943 distintivos entregados.

➡️ Primera convocatoria para experiencias turísticas comunitarias (286 experiencias en 15 estados con apoyo… pic.twitter.com/IeJmpgc2o4 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 25, 2026

Acapulco y Michoacán aumentan llegada de turistas

La titular de Sectur destacó también los resultados de programas para recuperar y diversificar destinos.

En Acapulco, el Gobierno reportó 5 millones de llegadas de turistas, con un aumento superior a 23 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La estrategia incluyó rehabilitación urbana, limpieza, nuevos corredores turísticos y apertura de rutas aéreas.

En Michoacán, la llegada de turistas alcanzó 3 millones, 10 por ciento más, además de más de 20 mil cuartos-noche ocupados asociados con actividades deportivas y culturales.

Turismo comunitario y digitalización ganan espacio

Rodríguez Zamora señaló que el Gobierno también impulsa el turismo comunitario. Hasta ahora se otorgaron 943 distintivos a experiencias relacionadas con gastronomía tradicional, artesanías, naturaleza y servicios comunitarios.

Además, se integró una guía con 286 experiencias comunitarias, con geolocalización, capacitación y herramientas digitales para su comercialización.

#MañaneraDelPueblo | @josefinarodzam, titular de la @SECTUR_mx, presentó el Modelo Integral de Destinos Turísticos en colaboración con @FonaturMX:



➡️ Acapulco se Transforma Contigo: Mantenimiento integral, 11 senderos Camina Libre, accesos a playa, renovación de la Costera… pic.twitter.com/WejGz1ifLW — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 25, 2026

La plataforma Visit México superó 1.3 millones de usuarios y añadió herramientas de inteligencia artificial para planear viajes. La Secretaría también amplió su monitoreo de 70 a 121 centros turísticos.

En inversión, la dependencia reportó mil 965 millones de dólares de capital privado turístico, equivalentes a 6.3 por ciento de la inversión nacional registrada.

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