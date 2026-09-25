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Yucatán / Sucesos

Reportan la detención de la exalcaldesa de Tinum, Yucatán

El Registro Nacional de Detenciones reportó el aseguramiento de la exalcaldesa de Tinum en la comisaría de Pisté.

Por Redacción Por Esto!

25 de sept de 2026

1 min

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La ex presidenta municipal de Tinum habría sido detenida la mañana del jueves en Pisté
La ex presidenta municipal de Tinum habría sido detenida la mañana del jueves en Pisté / Especial

La exalcaldesa de Tinum, Olga Argáez Pérez, habría sido detenida en la comisaría de Pisté, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones (RND), que reporta su aseguramiento durante la mañana del jueves.

Según la ficha oficial, la detención ocurrió a las 7:14 horas, en un predio ubicado sobre la calle 15 de Pisté, entre las calles 26 y 28, dentro del municipio de Tinum.

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El registro señala que la intervención estuvo a cargo de elementos de la Policía Estatal y que, posteriormente, la persona detenida quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Mérida.

De acuerdo con los reportes disponibles, el aseguramiento se habría realizado como parte de un operativo de seguridad relacionado con una investigación por presuntas actividades de distribución de drogas en la zona.

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Hasta ahora, la detención únicamente da cuenta de la puesta a disposición de la exfuncionaria ante las autoridades ministeriales. Será la investigación y el procedimiento correspondiente los que determinen si existe alguna responsabilidad penal, por lo que se mantiene la presunción de inocencia.

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