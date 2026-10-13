Intenta asaltar a madre con tres niños en Campeche y huye en un camión Ko'ox; termina detenido

Un sujeto conocido con el apodo de "El Gemelo" fue detenido por elementos policiacos luego de ser señalado por agredir e intentar robar a una mujer que se encontraba acompañada de tres niños, en las inmediaciones de una tienda departamental en la zona norte de la ciudad.

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Los hechos ocurrieron cuando la víctima, en compañía de sus hijos, se desplazaba a bordo de su camioneta sobre la carretera Antigua a Kalá, con dirección a la unidad habitacional Plan Chac, pero durante el trayecto se detuvo debido al tráfico que tenía delante.

Eso fue aprovechado por el sospechoso, quien abrió la puerta del pasajero con la intención de robar las pertenencias de la mujer, quien empezó a gritar al tiempo que aceleró su vehículo.

Ante esto, el delincuente logró darle un golpe y huyó con dirección a la Álvaro Obregón, donde fue seguido por algunos repartidores en moto, pero no pudieron detenerlo, ya que había abordado un camión "Ko'ox".

La víctima conducía con tres niños por la carretera Antigua a Kalá hacia Plan Chac. / Dismar Herrera

Por su parte, la víctima fue asistida por testigos, quienes dieron parte al número de emergencias, al lugar llegaron elementos policiales junto con personal del grupo "Zazil", quienes, al entrevistarse con la afectada, identificaron al sospechoso como el "Gemelo", conocido pandillero de la zona norte de la ciudad.

Al tener las características del camión y de la vestimenta del agresor, se montó un operativo de búsqueda, el cual culminó en la calle Tabasco, entre Circuito Baluartes, donde el hombre pretendió correr con rumbo a la Alameda, pero fue interceptado por policías motorizados.

Al ser reconocido por la afectada, este fue arrestado y llevado ante el Ministerio Público por el delito de robo con violencia en grado de tentativa, situación que fue denunciada por la mujer.

JGH