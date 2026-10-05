Denuncian presunta negligencia médica contra una menor en hospital de Escárcega

Familiares de una menor denunciaron presunta negligencia médica por parte del personal del Hospital IMSS-Bienestar “Dr. Janell Romero Aguilar” de Escárcega, luego de que la niña fuera atendida por un golpe en la cabeza tras una caída en su vivienda en la localidad La Victoria. Lo que comenzó como una atención de urgencia se convirtió en un caso que ahora exige investigación: los familiares aseguran que la menor fue intubada innecesariamente, que sus pulmones “estaban bien” y que los medicamentos administrados para sedarla la estaban afectando, poniendo en riesgo su vida.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, la menor fue ingresada al área de urgencias del nosocomio de Escárcega, donde les indicaron que tenía los pulmones obstruidos y que sería necesario intubarla. Ante la situación, la pequeña fue trasladada a la capital del estado para recibir atención en el Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfi l Osorio”, donde, según refi eren los familiares, los médicos les señalaron que la intubación no era necesaria, pues sus pulmones estaban bien y que los medicamentos administrados para sedarla la estaban afectando.

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“Nos dijeron que la niña no necesitaba estar intubada. Que sus pulmones estaban bien. Que lo que tenía era que se había privado tras la caída, y que con un tratamiento para tranquilizarla era sufi ciente. Pero en Escárcega ya la habían intubado, ya la habían sedado. Nos dio mucho coraje. Pudo haber pasado algo peor”, relató un familiar.

Los denunciantes indicaron que, de acuerdo con la valoración de los especialistas en Campeche, el caso no era de gravedad y bastaba con un tratamiento para tranquilizarla, ya que se había privado tras la caída. “La niña estaba bien.

Solo necesitaba observación. Pero en Escárcega la trataron como si estuviera grave. Eso no es justo. Eso no es atención médica. Es negligencia”, reclamó otro pariente.

Ante lo expuesto por los médicos de la capital, los familiares reprobaron el proceder del personal del hospital de Escárcega y exigieron que el caso sea investigado, señalando que la vida de la menor se puso en riesgo. “Queremos que se esclarezca esto. Que se revise qué pasó. Que se sepa quién tomó la decisión de intubarla. Porque si no, esto puede volver a pasar con otro niño”, dijo un tío de la menor. Afortunadamente, la menor ya fue dada de alta este fi n de semana y se encuentra en su domicilio, recuperándose. Sin embargo, los

familiares no descansarán hasta que las autoridades de salud investiguen el caso y se revisen los protocolos de atención en el Hospital de Escárcega. “No queremos que le pase a otra familia. Esto tiene que cambiar”, sentenciaron. El caso enciende las alarmas sobre la calidad de la atención médica en el IMSS-Bienestar de Escárcega, donde en los últimos meses se han reportado múltiples quejas por falta de medicamentos, insumos y, ahora, presuntas negligencias. “No es solo que no haya medicinas. Es que a veces hacen

más daño del que curan”, comentó un usuario del hospital.

Las autoridades de salud, por su parte, no han emitido un comunicado ofi cial sobre el caso.

Esperan justicia

Mientras tanto, la familia de la menor sigue esperando que se haga justicia, que se revise el caso para que no se repita, pues afi rman que la salud de sus hijos no es un juego y los hospitales no pueden ser lugares de riesgo