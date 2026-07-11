Tras hallazgo de dos cuerpos, reactivan búsqueda de extrabajador de Protección Civil en Escárcega

A pocos días de que fueron encontrados los restos de Francisco Rocha y Edith Ortega en el municipio de Escárcega, se reanudaron las labores de búsqueda de Jesús Manuel Hidalgo Flores, extrabajador de Protección Civil Municipal, quien desapareció desde diciembre del año pasado en terrenos de la colonia La Chiquita.

Noticia Destacada Trabajador de Protección Civil desaparecido en La Chiquita, Escárcega desde hace siete meses

El caso de Jesús Manuel Hidalgo Flores sigue bajo investigación, luego de que el 11 de diciembre de 2025 salió con dirección a su parcela ubicada en la zona rural de La Chiquita y no volvió a tener comunicación con sus familiares. Desde entonces, sus allegados mantienen la búsqueda y esperan información que permita conocer su paradero.

De acuerdo con el caso, el exintegrante de Protección Civil acudió al predio y posteriormente se perdió contacto con él, durante las primeras acciones de localización se realizaron recorridos en distintos puntos de la zona, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su ubicación.

La nueva diligencia se efectuó tras una solicitud de la Vicefiscalía Regional con sede en Escárcega, que pidió apoyo de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche, CLBP, para fortalecer las labores en campo relacionadas con la desaparición del ciudadano identificado con las iniciales J.M.H.F.

El operativo contempló recorridos en zonas focalizadas del municipio, con la aplicación de técnicas de observación y rastreo, así como herramientas logísticas para la inspección segura de los terrenos. El objetivo fue recabar cualquier indicio que aporte información a la carpeta de investigación y permita avanzar en la localización del extrabajador municipal.

Durante la diligencia participaron especialistas de la Comisión Local de Búsqueda junto con agentes de la Fiscalía General del Estado de Campeche, quienes realizaron acciones coordinadas para llevar a cabo la intervención de manera ordenada y conforme a los protocolos establecidos para casos de personas desaparecidas.

Como parte del proceso, se brindó acompañamiento a la familia de Jesús Manuel, a fin de garantizar su participación durante las diligencias y mantenerla informada.

La reactivación del operativo ocurre en un municipio que recientemente volvió a concentrar la atención por casos de personas desaparecidas, luego de la localización de los restos de Francisco Rocha y Edith Ortega.