Alerta por posibles casos de dengue en Dzitbalché; refuerzan fumigación contra mosquitos

Ante los presuntos casos de dengue que se han reportado en esta ciudad de los cantares, se lleva a cabo la nebulización en diferentes puntos de esta ciudad, por lo que autoridades exhortaron a la población a abrir puertas y ventanas para que el humo de la nebulización ingrese en los hogares y así erradicar los mosquitos transmisores del dengue, zika o chikungunya que han estado afectando a la población en general.

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Hasta el momento se han reportado más de cuatro casos en esta ciudad; sin embargo, las autoridades no han confirmado estos casos. No obstante, las constantes fumigaciones en domicilios particulares e instituciones educativas pudieran ser el motivo de la presencia del mosquito Aedes aegypti. Incluso el centro hospitalario de esta ciudad fue completamente nebulizado en repetidas ocasiones con la finalidad de aniquilar al mosquito del dengue.

Se recordó que en la administración pasada se registraron dos decesos de menores a consecuencia del mosquito del dengue hemorrágico, por lo que en esta ocasión, con la alerta de cuatro casos que aún las autoridades no han confirmado, se han estado tomando acciones para controlar este mosquito que ha puesto en alerta a la población. Es por ello que solicitaron de manera urgente la fumigación de toda la ciudad ante los presuntos casos de dengue que se han reportado.

Las acciones buscan erradicar el mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya.

Este antecedente mantiene la alerta entre las familias, que esperan que las acciones preventivas permitan evitar nuevos casos graves y proteger especialmente a niñas, niños y personas vulnerables, por lo que se recomienda a la población no bajar la guardia, eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y terrenos, tapar depósitos de agua y permitir el acceso al personal autorizado que realiza las labores de prevención.

Mientras se espera información oficial sobre los presuntos contagios, la participación de la ciudadanía será fundamental para combatir al mosquito y proteger la salud de las familias de Dzitbalché, por lo que se continuará con estas acciones para seguir combatiendo a los mosquitos transmisores del dengue y otras enfermedades.

JGH