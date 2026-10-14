Tradicionales silbatos de barro llenan de color las calles de Tepakán, Calkiní

Los tradicionales pitos o silbatos de barro ya adornan las principales avenidas de la comunidad de Tepakán, donde los diferentes modelos de silbatos de barro ya adornan las mesas ubicadas en la avenida principal de esta tierra del barro, que ahí se trabaja por hombres y mujeres que han dedicado su vida a esta noble labor que en próximos días llevarán a comercializar a otros municipios.

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Los productos, elaborados con sus propias manos, representan una de las expresiones tradicionales que distinguen a esta comunidad del municipio de Calkiní. Cada pieza refleja el conocimiento transmitido a través de los años y el esfuerzo de las familias que mantienen viva la elaboración de figuras sonoras de barro, las cuales despiertan el interés de quienes pasan por el lugar y se detienen para conocer y adquirir alguna de estas creaciones.

El artesano y alfarero Domingo Canché Chi dio a conocer que, como cada año, los productores colocan sus mesas de exhibición en la avenida principal de Tepakán, aprovechando el paso de personas para dar a conocer sus trabajos y conseguir compradores. Asimismo, señaló que en los próximos días tienen previsto trasladar sus productos a otros municipios para ampliar sus oportunidades de comercialización; mismo dijo que año con año renuevan sus modelos, por lo que se pueden observar variedad de dibujos.

Alfareros locales elaboran artesanalmente estas figuras sonoras que representan la identidad de Calkiní. / Erik Caamal

Sin embargo, los artesanos manifestaron que su labor no siempre recibe el reconocimiento que merece, pues consideran que su creatividad y esfuerzo no han sido suficientemente valorados por las autoridades. De acuerdo con lo expresado, hasta el momento no han recibido apoyos para fortalecer esta actividad, por lo que continúan trabajando con sus propios recursos para conservar una tradición que forma parte de la identidad de Tepakán.

En cuanto a las ventas, los alfareros reconocieron que durante los primeros días la comercialización ha sido baja; no obstante, mantienen la esperanza de que, conforme se acerquen las fechas de mayor movimiento, aumente el interés de los compradores y puedan vender una mayor cantidad de piezas. Pese a las dificultades, señalaron que se sienten satisfechos cuando las personas adquieren sus productos y reconocen el valor de sus creaciones al pagar el precio establecido, por lo que los motiva para que cada año elaboren modelos nuevos.

Finalmente, los artesanos hicieron un llamado a los habitantes de Tepakán, así como a las personas de comunidades y municipios cercanos, para que visiten sus puestos y apoyen el consumo de productos elaborados a mano. Comprar un pito o silbato de barro no solamente representa llevarse un recuerdo de esta comunidad, sino también contribuir a la economía de las familias artesanas y ayudar a preservar una tradición que continúa dando identidad y orgullo a esta comunidad alfarera.

JGH