Tras el paso de Isaías, Marina concluye operativo en Campeche; Isla Arena concentró acciones preventivas

Luego de que el huracán Isaías dejara de representar un peligro para Campeche, las autoridades estatales declararon el regreso a la normalidad, tras varios días de vigilancia y acciones preventivas en las comunidades costeras, principalmente en Isla Arena, municipio de Calkiní, donde la Secretaría de Marina desplegó personal para atender posibles emergencias.

Noticia Destacada Huracán Isaías se degrada a ciclón postropical tras tocar tierra en Florida; deja más de 512 mil usuarios sin luz

De acuerdo con información de la Séptima Zona Naval, un total de 14 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias fueron movilizados hacia Isla Arena, una de las comunidades que recibió atención preventiva ante las condiciones meteorológicas generadas por el ciclón. Para estas labores se utilizaron camionetas, un vehículo de comando y un autobús.

Durante la contingencia, los marinos realizaron recorridos nocturnos de vigilancia e inspección para identificar posibles afectaciones y mantenerse atentos a cualquier cambio en las condiciones del tiempo. Estas actividades se desarrollaron en coordinación con Protección Civil del Estado.

Entre las medidas aplicadas en Isla Arena estuvieron el resguardo de embarcaciones ribereñas dentro del estero, con la finalidad de evitar daños por las condiciones marítimas, así como la habilitación de albergues y la evacuación preventiva de personas que pudieran encontrarse en zonas de riesgo.

Las acciones de prevención también se extendieron a Hecelchakán, Dzitbalché, Tenabo, Champotón, Seybaplaya y Ciudad del Carmen, donde se mantuvieron medidas de vigilancia y respuesta ante las posibles afectaciones del fenómeno meteorológico.

Posteriormente, durante una reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, se realizó un recuento de las acciones implementadas y se determinó el pase a situación normal, una vez que el huracán dejó de representar una amenaza para el territorio campechano.

Con esta determinación concluyó la fase de atención preventiva descrita por la Marina mediante el Plan Marina, mecanismo utilizado para auxiliar a la población ante desastres y emergencias. El comunicado no precisó el número de personas evacuadas, las familias atendidas ni un balance de posibles daños materiales.

JGH