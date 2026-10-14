¡Blindan a la niñez campechana! Aprueban ley para frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado

La expedición de la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche busca establecer mecanismos de prevención, detección y atención ante la captación de menores por parte de grupos delictivos, mediante acciones coordinadas entre instituciones públicas y bajo el principio del interés superior de la niñez.

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La legislación, promovida por integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, fue aprobada por unanimidad durante la octava sesión ordinaria de la LXV Legislatura del Congreso del Estado. Entre sus principales disposiciones contempla la creación de un Programa Estatal de Prevención, una Comisión Interinstitucional Estatal y un Sistema Estatal de Información e Indicadores para diagnosticar la problemática, establecer metas y evaluar resultados.

La nueva normativa también prevé que las secretarías de Educación, Salud y de Protección y Seguridad Ciudadana, así como el DIF y la Fiscalía General del Estado, emitan protocolos de actuación en un plazo máximo de 180 días a partir de su entrada en vigor. Además, establece rutas de detección y canalización en escuelas, centros de salud y municipios, con medidas de protección inmediata, atención psicosocial, apoyo familiar y reintegración educativa, sin criminalizar ni estigmatizar a las víctimas.

REORGANIZACIÓN DE AYUNTAMIENTOS

En la misma sesión, el Pleno Legislativo aprobó de forma unánime un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad que reforma el artículo 102 de la Constitución Política del Estado, relacionada con la integración de los ayuntamientos. La modificación elimina las múltiples sindicaturas para establecer una sindicatura general por municipio y ajustar el número de integrantes de los Cabildos.

De acuerdo con la propuesta, los Ayuntamientos de Campeche y Carmen quedarían conformados por 15 integrantes, mientras que los otros municipios tendrían 11. El cambio busca homologar la legislación estatal con la reforma federal al artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2026, además de racionalizar el gasto público y mantener la representación proporcional en los gobiernos municipales.

JGH