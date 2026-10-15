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Campeche / Ciudad del Carmen

Banco del Bienestar entrega 381 tarjetas en Ciudad del Carmen para garantizar el cobro de pensiones

El Banco del Bienestar entregó 381 tarjetas de reposición a adultos mayores en Ciudad del Carmen, para que continúen cobrando su pensión bimestral sin problemas por vencimiento.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

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Entregaron 381 tarjetas de reposición del Banco del Bienestar en Ciudad del Carmen.
Entregaron 381 tarjetas de reposición del Banco del Bienestar en Ciudad del Carmen. / Especial

Un total de 381 tarjetas de reposición del Banco del Bienestar fueron entregadas a beneficiarios de la Pensión para Adultas Mayores, cuyos plásticos habían vencido, con el objetivo de garantizar la continuidad en el cobro del apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales.

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La jornada se realizó en el Polideportivo Maderas. El trámite permite a las personas adultas mayores mantener el acceso a los recursos depositados mediante el Banco del Bienestar y continuar realizando sus operaciones bancarias sin contratiempos derivados del vencimiento de sus plásticos.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores forma parte de los programas sociales del Gobierno de México y está dirigida a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

La entrega bimestral de este recurso contribuye a cubrir gastos personales y necesidades cotidianas de las personas inscritas en el padrón de beneficiarios.

Con la reposición de las tarjetas vencidas, los beneficiarios podrán continuar utilizando este medio de pago para disponer de sus apoyos económicos, realizar retiros de efectivo y consultar sus saldos, sin necesidad de modificar su registro dentro del programa social.

JGH

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