Comerciantes de Campeche prevén repunte en el Buen Fin tras caída en ventas por productos chinos

Al reportar una caída de hasta el 50 por ciento en sus ventas ante el incremento de productos chinos, comerciantes campechanos esperan recuperarse con la derrama económica del Buen Fin, que se realizará en noviembre próximo.

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Esto, a la espera de que la Procuraduría Federal del Consumidor, el Gobierno Federal y las cámaras Nacional de la Industria de Transformación y Nacional de Comercio den a conocer las estrategias para aprovechar la derrama de millones de pesos que generará el adelanto del pago de aguinaldos a burócratas de los ámbitos estatal y nacional.

En la capital campechana, los comerciantes locales esperan un repunte en sus ventas, luego de que el año pasado reportaron ganancias hasta 50 por ciento menores durante el Buen Fin, en comparación con 2024. Atribuyeron esta situación al incremento en la comercialización de productos chinos, que, aseguran, decepcionaron a los consumidores por su menor durabilidad y calidad, en comparación con los artículos de marcas reconocidas que ofrecen en sus establecimientos, como ropa, bolsos, mochilas y accesorios en general.

Por ello, los pequeños empresarios campechanos confían en que los consumidores decepcionados de los productos asiáticos regresen y aprovechen las ofertas que presentarán durante esta edición. Además, buscan que el dinero permanezca en la economía local y no termine en cadenas comerciales o en manos de empresarios de otras entidades.

“El año pasado vendimos menos porque hubo mucha venta de productos chinos. Algunos clientes nos comentaron que están decepcionados y esperamos que regresen con nosotros, sobre todo porque es un dinero que se quedará en la economía local, con nota y garantía”, manifestó Eduardo Canal, comerciante local.

“Esperamos que la derrama económica del Buen Fin nos beneficie, porque este año nos ha ido mal, lo que refleja la situación económica que se vive y que los gastos están al día. Confiamos en que los ciudadanos gasten su dinero en el comercio local para que se quede aquí. Ya nos estamos preparando para presentar ofertas que puedan aprovechar los consumidores y, por ahora, hemos sobrevivido los comerciantes campechanos ante la crisis y la creciente competencia”, indicó Marino Sandino, del establecimiento “Yatsel”, ubicado en la calle 53 del Centro Histórico.

Ante este panorama, los empresarios campechanos invitaron a la ciudadanía a priorizar la calidad al momento de comprar, en lugar de elegir únicamente por los precios bajos, particularmente en el caso de los productos chinos, cuya durabilidad cuestionan.

Algunos comerciantes ya comenzaron a promocionar sus ofertas con la expectativa de recuperar las ventas tanto en los establecimientos del Centro Histórico como en el mercado Pedro Sainz de Baranda.

JGH