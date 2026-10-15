Banco del Bienestar repone más de mil 200 tarjetas en Campeche; ¿cómo solicitar una si la perdiste?

La Delegación de los Programas para el Bienestar en Campeche realizó esta mañana la reposición de alrededor de mil 200 tarjetas del Banco del Bienestar, principalmente de beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, aunque también incluye a personas con discapacidad y derechohabientes que extraviaron su plástico.

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El delegado federal, José Antonio Cardozo Rivero, precisó que el operativo contempla la atención de poco más de mil 200 personas en el Estado. Como parte de las jornadas, ayer se entregaron cerca de 350 tarjetas en Ciudad del Carmen, mientras que este día se atiende aproximadamente a 700 personas de Hecelchakán, Tenabo y Campeche.

Explicó que el cambio obedece principalmente al vencimiento de los plásticos bancarios, aunque también se tramitan reposiciones por extravío o pérdida. Aclaró que los beneficiarios conservan la tarjeta anterior cuando se trata de una renovación por caducidad y reciben una nueva para continuar cobrando sus apoyos.

La jornada beneficia prioritariamente a adultos mayores, además de personas con discapacidad de la entidad. / Alejandro Balan

Cardozo Rivero indicó que, durante las jornadas, también se aprovecha la presencia de los derechohabientes para incorporarlos al Servicio Universal de Salud, mediante el registro para obtener la credencial anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La previsión es entregar estas identificaciones en los próximos meses, para que puedan utilizar el sistema que arrancará en enero.

Sobre los trámites de reposición, explicó que los interesados pueden acudir a los Centros Integradores o solicitar la atención de un Servidor de la Nación, incluso mediante visitas domiciliarias. Para ello se llena el Formato Único de Bienestar, con el que se gestiona el nuevo plástico, cuya entrega puede tardar semanas o meses.

Advirtió que el procedimiento es completamente gratuito y pidió a los beneficiarios no dejarse engañar. Cuando una persona no tiene tarjeta y espera la reposición, puede cobrar en ventanilla del Banco del Bienestar mediante un documento firmado, elaborado en tres tantos, uno para Bienestar, otro para el derechohabiente y uno más para el banco, acompañado de una identificación oficial. Si no necesita retirar el dinero de inmediato, puede dejar acumulado el recurso y cobrarlo cuando reciba su nueva tarjeta.

Todos los procedimientos de reposición de tarjetas son completamente gratuitos para la población. / Alejandro Balan

En casos de adultos mayores despojados de su plástico por familiares, la dependencia tramita una reposición, bloquea la tarjeta anterior para impedir que terceros continúen utilizándola y canaliza al beneficiario para cobrar en ventanilla. La persona afectada puede acudir por la vía legal ante un posible robo o despojo.

Respecto a las bajas por fallecimiento, el delegado explicó que los sistemas vinculados con el Registro Nacional de Población permiten notificar las defunciones mediante la CURP para suspender los depósitos.

Añadió que el padrón también crece porque las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, al cumplir 65 años, pasan automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores, es decir, dejan de recibir tres mil pesos y comienzan a percibir seis mil 400 pesos, sin costo ni necesidad de realizar un trámite adicional.

JGH