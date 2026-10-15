Advierten sobre posibles reacciones a vacunas en niños; Campeche registra 34 reportes

Aunque las vacunas pueden provocar reacciones adversas que van desde fiebre leve y dolor muscular hasta episodios de fiebre alta que pueden desencadenar convulsiones, principalmente en niños pequeños, adolescentes y jóvenes, los 34 Eventos Supuestamente Asociados a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) reportados en Campeche representan una cifra mínima frente al volumen de dosis aplicadas, consideró el Colegio de Médicos de Campeche A. C.

El expresidente de la agrupación, Adrián Mellado González, explicó que estos reportes no significan que exista una relación comprobada entre la aplicación de una vacuna y el malestar presentado, pues para establecerla se requiere una evaluación clínica y epidemiológica. Por ello, sostuvo que el número de casos notificados no demuestra, por sí solo, que los biológicos estén llegando a la entidad en malas condiciones.

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Detalló que entre las reacciones más comunes se encuentran el dolor en el sitio de aplicación, el cansancio, el dolor de cabeza, las molestias musculares, la fiebre y la irritabilidad, acompañada de llanto persistente en los menores de edad. En casos menos frecuentes pueden presentarse complicaciones graves, como reacciones alérgicas severas o convulsiones asociadas con fiebre elevada.

Mellado González señaló que en Campeche se reportaron 30 ESAVI durante 2025, mientras que en lo que va de 2026 la cifra asciende a 34. En el ámbito peninsular, las notificaciones pasaron de 86 casos el año pasado a 184 en el periodo actual, lo que refleja un incremento en los reportes, aunque no necesariamente en la frecuencia real de las reacciones.

Advirtió que, para determinar si existe un aumento efectivo del riesgo, las autoridades sanitarias deben informar cuántas dosis se han aplicado en lo que va del año, así como precisar qué reacciones se presentaron, su gravedad, evolución y si requirieron atención hospitalaria. Sin estos datos, afirmó, comparar únicamente el número de reportes puede conducir a conclusiones equivocadas.

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El expresidente del Colegio de Médicos consideró que los protocolos de fabricación y control de las vacunas, así como la capacitación del personal encargado de aplicarlas, deben tomarse en cuenta antes de atribuir los casos a fallas en los productos. También pidió mejorar la transparencia y la vigilancia epidemiológica para conocer con mayor claridad el comportamiento de los ESAVI.

Finalmente, llamó a la población a continuar participando en las campañas de vacunación y subrayó que, pese a la posibilidad de reacciones adversas, los beneficios de las vacunas radican en su capacidad para prevenir complicaciones graves y muertes por enfermedades infecciosas.