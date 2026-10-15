En muletas y sin un zapato: así presentó la Marina a “La Patrona”, detenida en Ciudad del Carmen, Campeche

En muletas, con un pie descalzo y portando un chaleco amarillo, así apareció “La Patrona”, mujer señalada como presunta líder de una célula delictiva, durante su presentación en una imagen difundida por las autoridades tras su detención en Ciudad del Carmen, Campeche.

Noticia Destacada Cae “La Patrona” en Ciudad del Carmen, presunta operadora criminal de Tabasco; la vinculan con secuestros y homicidios

En la fotografía se observa a la mujer de pie, apoyada en dos muletas, con una sandalia en uno de sus pies y el otro descalzo, mientras sostiene un documento frente a elementos de seguridad. A su alrededor aparecen integrantes de distintas corporaciones, entre ellos personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Marina, la detención ocurrió durante un operativo coordinado en la colonia Tacubaya, en Ciudad del Carmen, como resultado de trabajos de inteligencia realizados por personal naval en colaboración con las fuerzas federales.

Las investigaciones citadas por la dependencia federal identifican a la detenida como presunta líder de un grupo vinculado con la delincuencia organizada, además de señalarla por su probable participación en delitos contra la salud y extorsión.

La Marina informó que el operativo formó parte de las acciones de coordinación entre instituciones federales para combatir las actividades delictivas. Sin embargo, en el reporte oficial no se precisaron las circunstancias por las que la mujer utilizaba muletas, ni si presentaba alguna lesión al momento de su detención.

Tampoco se detalló en el informe la situación jurídica de la detenida ni se informó sobre posibles aseguramientos durante el operativo. Hasta el momento, los señalamientos en su contra corresponden a las investigaciones referidas por las autoridades, por lo que deberá respetarse su presunción de inocencia.

JGH