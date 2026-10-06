Campeche rebasa los mil 200 casos de gusano barrenador; perros, entre los más afectados

Al inicio de octubre, Campeche acumula mil 217 casos confirmados de gusano barrenador en distintas especies que habitan en el territorio estatal, de acuerdo con el corte del 3 de octubre del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La mayoría de las infestaciones corresponde al ganado bovino, con 693 casos, seguido de los perros, con 349; equinos, con 54; suinos, con 45; ovinos, con 41; felinos, con 17, y caprinos, con cinco. Además, se reporta un caso en fauna silvestre bajo cuidado profesional y otro en un ejemplar de fauna silvestre en vida libre. La cifra no incluye los casos de miasis registrados en seres humanos.

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En cuanto al desglose por municipios, Campeche ocupa el primer lugar, con 316 casos confirmados; le siguen Candelaria, con 257; Calakmul, con 194; Escárcega, con 114; Carmen, con 96; Champotón, con 85; Hecelchakán, con 46; Hopelchén, con 37; Calkiní, con 33; Palizada, con 17; Tenabo, con 12, y Seybaplaya, con 10 casos.

Respecto a los casos activos, Senasica reportó 45 animales que aún presentan gusaneras activas. De acuerdo con el desglose, 26 corresponden a perros, 16 a ovinos, uno a equino y uno a un gato, mientras que el caso restante corresponde a otra especie que permanece bajo tratamiento.

A nivel regional, los tres estados de la Península de Yucatán acumulan 5 mil 749 casos de infestación por gusano barrenador.

Yucatán concentra la mayor cantidad, con 3 mil 145; le sigue Quintana Roo, con mil 387, y Campeche, con mil 217.

En el ámbito nacional, las entidades con mayor número de casos acumulados son Chiapas, con 7 mil 944; Oaxaca, con 5 mil 519, y Veracruz, con 5 mil 100 animales infestados.

Último caso

El caso más reciente del que se tiene conocimiento ocurrió a inicios de este mes y fue confirmado por la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, que abrió una carpeta de investigación por un perro que presentaba una herida grave en el cráneo.

Tras ser valorado por un veterinario, el animal fue diagnosticado con una infestación crítica de gusano barrenador en la cabeza. El especialista recomendó la eutanasia debido al daño tisular extenso, que habría afectado el cerebro y provocado daños neurológicos irreversibles, así como necrosis severa y un deterioro grave de su calidad de vida, sin posibilidad de recuperación.

Durante las indagatorias ministeriales, vecinos se negaron a colaborar y argumentaron tener miedo debido a que la propietaria era señalada como “bruja”.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, negar atención veterinaria a una mascota cuando esta la requiere constituye un delito. Las sanciones pueden incrementarse dependiendo de las circunstancias del caso, por lo que la propietaria podría enfrentar una multa superior a los 35 mil pesos y una pena de hasta cinco años de prisión.