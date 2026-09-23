Síguenos

Última hora

Campeche

IMSS aplicará 2 mil 537 dosis durante jornada de vacunación en Campeche

Campeche

Cochinilla amenaza hasta 40% de la cosecha de caña en Champotón

Productores de Champotón alertaron que la cochinilla se ha propagado rápidamente por los cañaverales y estiman que podría afectar entre 30 y 40 por ciento de la cosecha regional para la zafra 2026-2027.

Por Jorge May

23 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Caña en peligro: productores reportan planteles prácticamente perdidos
Caña en peligro: productores reportan planteles prácticamente perdidos

La propagación conocida como “cochinilla” ha afectado severamente a varios planteles de caña en la zona cañera de Champotón, situación que podría provocar afectaciones en la cosecha de la región para la venidera zafra 2026 -2027.

Así lo han externado algunos productores de la zona, quienes reconocieron que la plaga agrícola tomó por sorpresa a buena parte del sector debido a la rapidez que se expandió.

Román García, productor, estimó que esta situación podría afectar un 30 y 40 por ciento de la cosecha de la región de Champotón.

Más población, más internet y desplazamiento: la nueva cara de Campeche

Noticia Destacada

Violencia obliga a desplazarse a 7 mil 400 personas en Campeche

“Ya hay muchos planteles que están perdidos. Hay otros que quizá los afectó un 50 por ciento a otros menos porcentaje. Pero, repito, a nivel general, entre 30 a 40 por ciento podrían verse afectados. Ojalá sea menos. Pero eso es lo que yo en lo particular estoy estimando”, añadió.

El declarante comentó que la presencia de la plaga ya había sido detectada antes de concluir la temporada de zafra anterior en comunidades como Arellano y San José Carpizo; sin embargo, se minimizó. “Muchos productores no hicieron nada para controlarla. En junio empezó a expandirse”, concluyó.

DATO

A diferencia de otras plagas agrícolas como el gusano barrenador y la mosca, la cochinilla afecta a las varas de caña en sus tres etapas de ciclo; es decir, desde el huevo, la ninfa y su fase adulta.

Te puede interesar