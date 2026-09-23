Cochinilla amenaza hasta 40% de la cosecha de caña en Champotón

La propagación conocida como “cochinilla” ha afectado severamente a varios planteles de caña en la zona cañera de Champotón, situación que podría provocar afectaciones en la cosecha de la región para la venidera zafra 2026 -2027.

Así lo han externado algunos productores de la zona, quienes reconocieron que la plaga agrícola tomó por sorpresa a buena parte del sector debido a la rapidez que se expandió.

Román García, productor, estimó que esta situación podría afectar un 30 y 40 por ciento de la cosecha de la región de Champotón.

Noticia Destacada Violencia obliga a desplazarse a 7 mil 400 personas en Campeche

“Ya hay muchos planteles que están perdidos. Hay otros que quizá los afectó un 50 por ciento a otros menos porcentaje. Pero, repito, a nivel general, entre 30 a 40 por ciento podrían verse afectados. Ojalá sea menos. Pero eso es lo que yo en lo particular estoy estimando”, añadió.

El declarante comentó que la presencia de la plaga ya había sido detectada antes de concluir la temporada de zafra anterior en comunidades como Arellano y San José Carpizo; sin embargo, se minimizó. “Muchos productores no hicieron nada para controlarla. En junio empezó a expandirse”, concluyó.

DATO

A diferencia de otras plagas agrícolas como el gusano barrenador y la mosca, la cochinilla afecta a las varas de caña en sus tres etapas de ciclo; es decir, desde el huevo, la ninfa y su fase adulta.