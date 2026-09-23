Gusano barrenador suma mil 100 casos en animales y 13 en humanos en Campeche

La planta productora de moscas estériles para combatir el gusano barrenador ya opera entre el 60 y 70 por ciento, confi rmó José Francisco Cabrales Martí- nez, presidente de la Unión Ganadera del Estado de Campeche.

Según cifras del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), hasta la fecha en la entidad se han registrado mil 100 casos de miasis en ganado bovino, equino, caninos y fauna silvestre, en los municipios de Candelaria, Escárcega, Carmen, Campeche y Champotón.

Se han registrado 13 casos en humanos infectados por el gusano barrenador en zonas rurales.

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“Hay una buena noticia: la planta ya está operando entre un 60 y 70 por ciento, y la producción de moscas estériles comenzó a dispersarse del norte hacia el sur del país. Es un trabajo a largo plazo el que se está realizando, como se logró hace décadas, cuando se pudo acabar con esta situación, por lo que confi amos en que, con la coordinación con las autoridades del Gobierno Federal, se logre de nuevo contar con un país libre del gusano barrenador”, manifestó el líder ganadero Cabrales Martínez.

La planta productora de moscas estériles se ubica en la comunidad de Metapa Domínguez, en el Estado de Chiapas, y comenzó a operar recientemente, tras su puesta en marcha por el Gobierno de la República Mexicana.

Entre los ganaderos se habla de una situación controlada, aunque se mantiene latente la emergencia, lo que motiva a continuar con la vigilancia y la alerta para atender tanto a los animales como a las personas que se infecten de miasis.

“Gracias al esfuerzo y a la experiencia de los ganaderos sabemos cómo detectar a tiempo y actuar de inmediato en el caso de ganado infectado con el gusano barrenador, por lo que ahora no hemos tenido pérdidas y, por esta razón, Campeche se ha mantenido como un estado productor de

carne con los estándares de calidad, en busca de mejorar y estar en los niveles más altos”, expresó Cabrales Martínez.

Será durante el fi nal de este año y principios del próximo cuando se sigan reportando casos de infección por miasis en personas y ganado, en espera de que, con el paso de los meses, las moscas estériles hagan su trabajo para reducir los casos infecciosos de este parásito.

Para los ganaderos y productores, ahora que en el país se cuenta con una planta productora y laboratorios más avanzados, se esperan resultados más rápidos, al considerar que México está a la vanguardia en tecnología para atender cualquier situación