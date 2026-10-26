Aumentan ventas de cempasúchil en Champotón pese al alza de precios por Día de Muertos 2026

Previo a la celebración del Día de Muertos, la flor de cempasúchil regresó al mercado principal con un ajuste de 10 pesos la pieza en comparación con el año pasado. De costar 60 pesos en 2025, la maceta pasó a un precio de 70 pesos este 2026, lo que representa un incremento del 16.7 por ciento.

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Así lo dio a conocer el florista José Zárate, quien explicó que a partir de este domingo puso en exhibición y a la venta esta emblemática flor en su vivero ubicado sobre la avenida Colosio. Zárate señaló que la demanda de este producto tiende a elevarse de forma significativa durante los días previos a las celebraciones de los Fieles Difuntos, destacando que en su primera jornada de comercialización logró colocar las primeras 20 piezas.

Debido a que el año pasado la demanda superó la cantidad de flores disponibles, el comerciante tomó la decisión de aumentar de manera importante su inventario para esta temporada. “El año pasado compré 200 piezas y nos hicieron falta flores. Por eso, este año adquirimos 500 macetas, es decir, 300 más; esperamos venderlas todas”, detalló el declarante.

Con base en la experiencia de años anteriores, el florista comentó que las fechas de mayor demanda comercial serán el 30 y 31 de octubre, así como el uno de noviembre. Explicó que el cempasúchil es ampliamente solicitado por escuelas de todos los niveles educativos para la elaboración de los tradicionales altares de muertos, además de particulares que buscan las plantas para decorar hogares, jardines y oficinas.

Por último, el comerciante refirió que el cargamento de flores es transportado directamente por su proveedor desde el Estado de México. Asimismo, compartió como recomendación que, si las macetas se colocan en un espacio con buena sombra y reciben el riego de agua suficiente, la flor de cempasúchil puede conservarse en óptimas condiciones hasta por un periodo de 20 días, permitiendo lucir los altares durante todas las festividades.

JGH