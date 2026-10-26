Segob se reúne con transportistas tras paro nacional; cuatro organizaciones rechazan movilización de Canacar

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que sostuvo una reunión con representantes de cuatro organizaciones del sector transporte que manifestaron su desacuerdo con el paro nacional convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) este lunes 26 de octubre de 2026.

A través de su cuenta de X, la funcionaria señaló que el encuentro se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), con la participación de autoridades de Hacienda, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La reunión se desarrolló en el contexto de las movilizaciones de transportistas registradas en distintas carreteras del país, convocadas para exigir mejores condiciones de seguridad, infraestructura y operación.

¿Qué organizaciones rechazaron el paro nacional de Canacar?

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, las organizaciones que expresaron su desacuerdo con las movilizaciones fueron:

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) .

. Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo ( Canapat ).

). Asociación Nacional de Transporte Privado ( ANT P).

P). Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

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La titular de Gobernación agradeció la disposición de estas agrupaciones para mantener conversaciones con las autoridades federales y buscar soluciones a las demandas del sector.

Hacienda, SSPC y SICT participan en diálogo con transportistas

Rodríguez Velázquez informó que en el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La funcionaria destacó que el objetivo es mantener abiertos los canales institucionales para alcanzar acuerdos y atender las necesidades de las empresas y operadores del transporte.

Asimismo, reiteró que el Gobierno federal busca evitar bloqueos carreteros que perjudiquen los desplazamientos de la población.

Gobierno federal busca acuerdos tras movilizaciones del 26 de octubre

La reunión ocurrió después de que organizaciones del autotransporte realizaran concentraciones en diferentes puntos de la red carretera nacional.

Durante la mañana, la Segob reportó 38 puntos de manifestación en 19 entidades federativas, con 691 vehículos y 858 participantes, según su corte de las 09:30 horas.

Junto con @Hacienda_Mexico @Edgar_Amador_Z, @SSPCMexico @Luis_diazdeleon y @SICTmx @taniacarro_ nos reunimos en la @SEGOB_mx con los transportistas de @CONCAMIN @CANAPAT @ANTPMexico y @CONATRAM_Mexico, quienes manifestaron no estar de acuerdo con el paro de la @canacarmexico. Agradecemos la disposición de estas organizaciones para privilegiar el diálogo constructivo, llegar a consensos y avanzar en soluciones que atiendan las necesidades del sector. Reafirmamos nuestra voluntad de continuar en esta vía para evitar bloqueos que afecten los traslados de la población. 🇲🇽 @Claudiashein #CésarYáñez — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 26, 2026

La secretaria de Gobernación reiteró que el diálogo será la vía para atender los planteamientos del sector.

El mensaje no precisa acuerdos definitivos ni anuncia la cancelación del paro convocado por Canacar, por lo que las negociaciones y las movilizaciones deben considerarse procesos distintos.

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