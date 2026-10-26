Mototaxi presuntamente se vuela un alto y choca contra motociclista en Seybaplaya; hay un lesionado

Un mototaxi y una motocicleta protagonizaron un hecho de tránsito en la colonia Centro, en Seybaplaya, dejando una persona lesionada, así como daños materiales de consideración.

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Según los reportes, el accidente se registró la mañana de este lunes en el cruce de la calle 14 con 21 en la colonia antes referida. Reportes preliminares señalan que el operador de la unidad de alquiler se habría volado el alto, situación que ocasionó la colisión.

Tras el impacto, un masculino resultó lesionado, mientras que su unidad Italika, color rojo, terminó sobre el pavimento. Al lugar de los hechos llegó una ambulancia del SAMU de Seybaplaya, cuyos paramédicos se encargaron de brindar atención de primeros auxilios a esta persona.

Cabe mencionar que los elementos de la Policía Estatal de Seybaplaya no hicieron acto de presencia, por lo que las partes involucradas llegaron a un acuerdo para resarcir los daños materiales.

JGH