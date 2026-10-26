Trasladan al INM a colombiano detectado sin documentos en Maxcanú

Un hombre de nacionalidad colombiana, de 29 años de edad, fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) luego de que no presentara documentos para acreditar su estancia regular en México, durante una inspección vehicular en Maxcanú.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), el hombre fue identificado ayer durante una revisión a un vehículo particular procedente de Chiapas, en el puesto de control interinstitucional instalado en ese municipio.

Personal de la Novena Zona Naval participó en el operativo al proporcionar seguridad perimetral durante la inspección, en coordinación con elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSPY), la Fiscalía General de la República (FGR) y el INM.

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Tras detectar que el ciudadano colombiano no contaba con la documentación requerida para acreditar su estancia regular en el país, las autoridades lo trasladaron a las instalaciones migratorias correspondientes para los procedimientos conducentes.