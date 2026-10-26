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Campeche / Sucesos

Fuga de gas LP en camioneta repartidora moviliza a bomberos en Campeche; temían una explosión

Una fuga de gas LP en una camioneta repartidora movilizó a bomberos y Protección Civil en el barrio de Santa Lucía, Campeche; cerraron la circulación para prevenir una posible explosión.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

26 de oct de 2026

1 min

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Elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron una fuga de gas LP en el barrio de Santa Lucía.
Elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron una fuga de gas LP en el barrio de Santa Lucía. / Dismar Herrera

En el barrio de Santa Lucía, personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil atendió una fuga de gas LP registrada en una camioneta repartidora, cuyo conductor solicitó apoyo al detectar el problema mientras circulaba por la zona.

Las imágenes fueron relacionadas en redes sociales con la plataforma Abkatún-H, de Petróleos Mexicanos

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 108, al llegar al cruce con la calle 101, donde el chofer se percató de la fuga y detuvo la unidad para dar aviso al número de emergencias.

Ante el riesgo de una posible explosión, las autoridades cerraron el paso vehicular, mientras los bomberos realizaron las maniobras para controlar la fuga y enfriar el área afectada.

No se reportaron personas lesionadas y la situación quedó bajo control sin que se registraran mayores consecuencias.

JGH

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