Calendario de pago de las Pensiones Bienestar en Yucatán: consulta el calendario de cobro del bimestre noviembre-diciembre

Las pensiones y programas del Bienestar correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026 se depositarán del 3 al 27 de noviembre, de acuerdo con la primera letra del apellido de las personas beneficiarias. En Yucatán, los apoyos se entregarán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

El calendario de pagos fue presentado durante la conferencia matutina del Gobierno de México, donde se detallaron las fechas para cada letra del primer apellido y los montos que recibirán los beneficiarios de los distintos programas federales.

Calendario de pagos del Bienestar en noviembre de 2026

La dispersión de los recursos comenzará el martes 3 de noviembre con las personas cuyo primer apellido inicia con la letra A y concluirá el viernes 27 de noviembre con las letras W, X, Y y Z.

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Estas son las fechas anunciadas para consultar cuándo corresponde el depósito de cada beneficiario:

Martes 3 de noviembre: letra A.

letra A. Miércoles 4 de noviembre: letra B.

letra B. Jueves 5 y viernes 6 de noviembre: letra C.

letra C. Lunes 9 de noviembre: letras D, E y F.

letras D, E y F. Martes 10 y miércoles 11 de noviembre: letra G.

letra G. Jueves 12 de noviembre: letras H, I, J y K.

letras H, I, J y K. Viernes 13 de noviembre: letra L.

letra L. Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: letra M.

letra M. Jueves 19 de noviembre: letras N, Ñ y O.

letras N, Ñ y O. Viernes 20 de noviembre: letras P y Q.

letras P y Q. Lunes 23 y martes 24 de noviembre: letra R.

letra R. Miércoles 25 de noviembre: letra S.

letra S. Jueves 26 de noviembre: letras T, U y V.

letras T, U y V. Viernes 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z.

¿Cuánto depositarán de la Pensión Bienestar en noviembre-diciembre?

Los montos anunciados para el último bimestre de 2026 varían según el programa social. Estas son las cantidades que recibirán los beneficiarios:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar, de 60 a 64 años: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos, correspondientes al jornal mensual. El depósito está previsto para el miércoles 11 de noviembre.

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¿Dónde cobrar los apoyos del Bienestar en Yucatán?

Los recursos se depositarán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que las personas beneficiarias podrán disponer de su dinero sin intermediarios.

La Secretaría de Bienestar indicó que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. Los fondos permanecerán disponibles en la tarjeta para utilizarlos cuando se necesiten.

Por ello, se recomienda a los beneficiarios de Yucatán consultar la fecha que corresponde a la primera letra de su apellido y evitar acudir a las sucursales bancarias antes de que se realice el depósito o formar filas innecesarias.