Atacaron a balazos la casa de "La Comandanta" presunta ex agente de tránsito municipal en Cancún

Un violento ataque armado sacudió los primeros minutos de este lunes a los habitantes de la Supermanzana 234, luego de que sujetos desconocidos dispararan en tres ocasiones contra la fachada de un domicilio particular ubicado sobre la calle Los Zapotes, para posteriormente dejar una cartulina con mensajes amenazantes y huir a bordo de una motocicleta tipo Cross con rumbo desconocido.

De acuerdo con los reportes preliminares emitidos a través del número de emergencias 911, los vecinos de la zona solicitaron la presencia policial tras escuchar las detonaciones de arma de fuego que rompieron la tranquilidad de la madrugada.

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Testigos presenciales refirieron que los agresores llegaron de manera directa al sitio a bordo de un vehículo de dos ruedas estilo todo terreno, unidad en la cual concretaron su escape de forma inmediata tras consumar la agresión. Tras el llamado de auxilio, elementos de la Policía de Cancún se trasladaron rápidamente al lugar de los hechos para asegurar el perímetro y realizar los protocolos correspondientes.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con los ocupantes del inmueble, logrando identificar a una mujer vinculada con la propiedad como Sonia "N", ampliamente conocida en la zona bajo el alias de "La Comandanta".

La información preliminar recabada por las autoridades señala que la mujer laboró anteriormente como elemento activo de la Dirección de Tránsito del municipio de Benito Juárez. Actualmente, la mujer se dedica a la comercialización de equipo y productos tácticos, así como a la realización de gestiones administrativas relacionadas con la tramitación de licencias de conducir y cartas de antecedentes no penales.

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Uno de los indicios clave localizados durante la inspección pericial fue una cartulina colocada en el exterior del domicilio, la cual contenía amenazas directas hacia su persona.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades ministeriales no han establecido públicamente un móvil oficial ni han confirmado si el atentado guarda relación con alguna persona, grupo delictivo o corporación en particular.

Ante estos acontecimientos, la Fiscalía General del Estado asumió el caso y abrió la carpeta de investigación correspondiente con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar el origen de las amenazas y dar con la identidad y el paradero de los responsables materiales.