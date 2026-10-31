Persecución en Ciudad del Carmen: detienen a presunto ladrón tras brincar techos y bardas

El operativo contó con la participación coordinada de autoridades municipales y estatales; el sujeto es señalado por su presunta participación en diversos robos a establecimientos comerciales.

Una fuerte movilización de elementos de seguridad municipal y estatal se registró en la colonia Manigua, en Ciudad del Carmen, luego de que se reportara la presencia de un presunto delincuente que, de acuerdo con información preliminar, estaría armado.

Los hechos ocurrieron al interior de un predio ubicado sobre la calle 5 de Mayo, en el cruce con Vicente Suárez, donde el individuo habría intentado evadir a las autoridades al percatarse de su presencia.

Durante la persecución, el sospechoso corrió por los alrededores y presuntamente saltó entre techos y brincó bardas para tratar de escapar de los uniformados.

Sin embargo, el despliegue de las corporaciones de seguridad y el trabajo coordinado de los elementos permitieron finalmente ubicarlo y concretar su detención.

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino estaría relacionado con diversos robos cometidos en establecimientos comerciales, por lo que las autoridades presuntamente ya le daban seguimiento como parte de las investigaciones correspondientes.

Tras su aseguramiento, el individuo fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de integrar las diligencias necesarias para determinar su posible responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

Se espera que en las próximas horas las autoridades determinen su situación jurídica, conforme avancen las investigaciones y se desahoguen los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si al momento de su detención le fue asegurada alguna arma, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer las circunstancias del operativo.