Choque entre dos camionetas en Ciudad del Carmen provoca tráfico en la colonia Holkan

El percance ocurrió sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con avenida Concordia, cuando una de las unidades intentaba ingresar al estacionamiento de un conocido casino. No se reportaron personas lesionadas.

Un accidente de tránsito entre dos camionetas particulares dejó como saldo daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular, la noche de este sábado, en la colonia Holkan, en Ciudad del Carmen, Campeche.

El percance ocurrió sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con avenida Concordia, justo en el acceso al estacionamiento de un conocido casino de la zona.

De acuerdo con los datos recabados, el conductor de una camioneta Chevrolet Captiva, color gris, se encontraba estacionado sobre el acotamiento derecho cuando la unidad fue impactada de costado por una Volkswagen Tiguan, color blanco, cuyo conductor pretendía ingresar al estacionamiento.

Tras la colisión, ambas camionetas quedaron obstruyendo el carril derecho de circulación, lo que generó complicaciones para los automovilistas que transitaban por este sector.

Ante la situación, fue necesaria la intervención de los peritos de Tránsito y de los ajustadores de las compañías aseguradoras para tomar conocimiento de los hechos y evaluar los daños ocasionados.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas. Después de dialogar y realizar las gestiones correspondientes con sus respectivas aseguradoras, los involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.

Finalmente, los conductores orillaron las unidades para liberar el carril afectado y restablecer la circulación vehicular, por lo que el incidente quedó resuelto mediante un arreglo entre las partes, sin necesidad de continuar con el procedimiento ante las autoridades de tránsito.