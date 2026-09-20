Operativo en Tizimín deja tres detenidos y al menos 10 motocicletas aseguradas

Un fuerte operativo coordinado entre elementos de la Policía Municipal, Estatal y de Investigación derivó en el aseguramiento de al menos 10 motocicletas, un vehículo y la detención de tres personas, quienes serían puestas a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes.

Las acciones policiales se desplegaron el viernes en distintos sectores de la ciudad, luego de que las autoridades realizaran labores de inteligencia relacionadas con varios robos de motocicletas registrados recientemente.

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Durante el operativo, los agentes ubicaron una vivienda situada sobre la calle 46B entre 57 y 59, cerca de la escuela Gabino Barreda, en la colonia Centro, donde presuntamente se encontraba concentrada parte de las unidades y objetos que habrían sido obtenidos ilícitamente.

En el sitio fueron aseguradas motocicletas Pulsar e Italika, además de un vehículo que estaría relacionado con las investigaciones. Tres personas fueron detenidas durante la intervención y quedaron bajo custodia para ser presentadas ante la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.

La movilización de numerosas unidades policiacas llamó la atención de vecinos de la zona, quienes salieron de sus domicilios para observar lo que ocurría.

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Como parte de las diligencias también fue localizada y recuperada otra motocicleta en una brecha de las inmediaciones, por lo que fue asegurada para continuar con las investigaciones.

Al finalizar el operativo, las motocicletas y diversos artículos, entre ellos paneles solares, fueron trasladados al cuartel Morelos, donde quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las indagatorias, en los últimos días se habían reportado robos de motocicletas en diferentes puntos de Tizimín, incluyendo las inmediaciones del CBTA No. 14, situación que habría llevado a las corporaciones de seguridad a reforzar las labores de investigación.

La coordinación entre las corporaciones y el trabajo de inteligencia permitieron ubicar el inmueble que presuntamente era utilizado para concentrar parte de los bienes, así como un vehículo que posiblemente habría sido empleado en la comisión de algunos de los hechos investigados.

Las autoridades continuarán con las diligencias para determinar la procedencia de las unidades recuperadas y deslindar responsabilidades.