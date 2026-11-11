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Alerta en escuela de Calkiní: Hallan casquillo de escopeta y mensaje de advertencia en secundaria

La SPSC aseguró un casquillo de escopeta y una nota de advertencia hallados en la Secundaria Técnica 3 de Calkiní; el Ministerio Público investiga los hechos.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica Número 3 "Julio Macossay Negrín".
El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica Número 3 "Julio Macossay Negrín". / Especial

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) desplegaron un operativo en la Escuela Secundaria Técnica Número 3 "Julio Macossay Negrín", ubicada en la cabecera municipal de Calkiní, tras atender un reporte sobre el hallazgo de un objeto metálico con características de casquillo de escopeta y un mensaje de advertencia.

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De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la corporación policiaca este 11 de noviembre, los agentes acudieron al plantel educativo y se entrevistaron de inmediato con el director de la institución para recabar los primeros datos sobre la localización de los objetos.

La SPSC reiteró la importancia de reportar oportunamente cualquier eventualidad en las escuelas.
La SPSC reiteró la importancia de reportar oportunamente cualquier eventualidad en las escuelas. / Especial

Tras la inspección en el sitio, los efectivos procedieron a la recolección y aseguramiento formal de ambos indicios, los cuales fueron embalados y puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer la procedencia del material.

Ante esta situación, la SPSC hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad escolar para reportar oportunamente cualquier hecho sospechoso, reiterando su compromiso de coordinar acciones con las autoridades educativas y ministeriales para salvaguardar la seguridad y tranquilidad de alumnos y docentes.

JGH