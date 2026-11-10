Fe sobre ruedas: Peregrinos de Calkiní llevan una imagen de la Virgen de Guadalupe hasta Veracruz

Peregrinos del municipio de Calkiní, cuatro integrantes del grupo Los Hijos de María y uno de Nueva Generación, han emprendido su viaje rumbo a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, como parte de una manda en honor a la Virgen de Guadalupe.

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Abordados en Champotón, José Adolfo Herrera Uc, quien coordina al grupo Los Hijos de María, comentó que su siguiente destino será el poblado de Aquiles Serdán, mejor conocido como Chuiná.

Como parte de su peregrinación, el grupo lleva una imagen de la Virgen de Guadalupe que será entregada como obsequio a la señora Carmen, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, quien, explicaron, en distintas ocasiones les ha brindado hospitalidad en su casa.

Para el 8 de diciembre, los antorchistas proyectan estar de regreso en el municipio de Champotón. / Jorge May

Estiman completar el recorrido en aproximadamente 13 días y que, de acuerdo con su itinerario, para el 8 de diciembre deben estar nuevamente en Champotón.

“Luego nos iremos de regreso a la capilla de Guadalupe, en Calkiní, para escuchar la misa que se realiza el día 12 de diciembre a las cinco de la tarde”, destacó.

Para realizar sus recorridos, además de su fe inquebrantable, se acompañan de equipos de seguridad, entre ellos refacciones, luces, parches y alarmas tipo sirena, así como agua para mantenerse hidratados.

JGH