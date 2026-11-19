Jorge Alberto “N” fue detenido en el municipio de Othón P. Blanco como presunto implicado en los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, y contra la seguridad del tránsito de vehículos, luego de un incidente con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Marina, registrado sobre la calle Camelias.

De acuerdo con la información proporcionada, integrantes del Grupo Orión de la SSC, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, efectuaban recorridos de vigilancia cuando advirtieron a un motociclista que circulaba de manera temeraria e imprudente y sin acatar los señalamientos de tránsito.

Los oficiales le indicaron de forma verbal que detuviera la marcha, pero, según el reporte, el conductor no atendió la indicación, por lo que fue interceptado en la calle Camelias. Ahí se le explicó el motivo de la intervención y se le practicó una revisión preventiva.

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Durante la entrevista, los elementos observaron que el hombre presentaba aparentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, de acuerdo con lo informado, comenzó a proferir insultos y empujó a los oficiales, circunstancia que derivó en su detención.

En el momento del aseguramiento se retuvo la motocicleta que conducía, una Italika AT110 color blanco, modelo 2024, que no tenía placas de circulación. También se aseguraron un casco y una gorra.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que determinará su situación jurídica.