Con una duración de más de dos horas y media, se llevó a cabo el desfile conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana en esta ciudad de Dzitbalché, donde participaron escuelas primarias, secundaria, Conalep y la Universidad Intercultural como parte de las actividades cívicas y deportivas que nos distinguen como mexicanos, donde los alumnos demostraron las diferentes evoluciones de sus bailes y tablas rítmicas que ensayaron previo a estos eventos.

En Dzitbalché participaron estudiantes de primaria, secundaria, Conalep y la Universidad Intercultural. / Erik Caamal

Cientos de alumnos se concentraron en el barrio de San José en punto de las 8 de la mañana para dar inicio al desfile conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, donde en esta ocasión tocó turno a los alumnos de nivel primaria hasta la universidad, quienes participaron en este desfile programado por la alcaldía de Dzitbalché, donde se lucieron las vistosas pirámides que presentaron los alumnos del plantel CONALEP Dzitbalché, así como las tablas rítmicas que se desarrollaron por parte de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 14, mientras que los alumnos de las diferentes escuelas primarias de igual forma lucieron sus diferentes trajes deportivos, así como de adelitas y revolucionarios con los que participaron en este desfile conmemorativo.

MÁS DE MIL 500 ALUMNOS DESFILAN EN EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN TENABO

En Tenabo participaron más de mil 500 alumnos de diferentes instituciones educativas.

Con la participación de más de mil 500 alumnos, se llevó a cabo la celebración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, con un desfile en las principales calles de esta ciudad, donde se realizaron las diferentes evoluciones de los contingentes de las escuelas primarias, la Unesco, José Archivor, Ana María Farías, la secundaria técnica con 45 alumnos, Colegio de Bachilleres y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 169, que se encuentran ubicados en las diferentes colonias de este municipio.

En punto de las 8 de la mañana dio inicio el desfile conmemorativo, el cual tuvo como punto de partida el DIF Municipal, recorriendo toda la calle principal hasta llegar al frente del Palacio Municipal, donde los diferentes contingentes realizaron sus evoluciones, como lo hicieron los alumnos del CBTA 169, quienes realizaron vistosas pirámides con alto grado de dificultad, lo que ponía nerviosos a todos los presentes; sin embargo, no se reportaron incidentes durante estos festejos.

Hopelchén

Más de 2 mil 500 estudiantes participaron en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana en Hopelchén. / Mauriel Koh

Más de 2 mil 500 estudiantes de todos los niveles educativos participaron en el desfile conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana en Hopelchén, donde destacaron las bandas de guerra, escoltas, carros alegóricos, vestuarios de adelitas y revolucionarios, así como tablas rítmicas y pirámides humanas. También participaron productores del programa Sembrando Vida, quienes regalaron cítricos a los asistentes, mientras que la jornada concluyó con actividades recreativas, exhibiciones deportivas y el tradicional palo encebado.

JGH