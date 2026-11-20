Daños materiales dejó un accidente de tránsito en el que se vio involucrada una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, delegación Escárcega, luego de que la unidad de emergencias colisionara contra una camioneta particular sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado si el percance dejó personas lesionadas.

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El encontronazo ocurrió a la altura del kilómetro 225, en el tramo carretero que comunica el entronque de Candelaria con la comunidad de Ojo de Agua, dentro del municipio de Carmen.

La colisión entre ambas unidades generó la movilización de las corporaciones de seguridad para verificar lo sucedido y tomar conocimiento del caso.

De acuerdo con los datos recabados, la ambulancia pertenece a la delegación de la Cruz Roja en Escárcega, aunque actualmente presta sus servicios mediante un contrato con una empresa dedicada a la producción y explotación de palma de aceite.

Por causas que todavía no han sido esclarecidas, la unidad terminó involucrada en el choque contra una camioneta de particulares.

JGH