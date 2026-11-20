Las declaratorias de emergencia emitidas en distintas zonas de Belice por el incremento de la actividad delictiva y la presencia de pandillas vinculadas al narcotráfico llevaron a autoridades de Quintana Roo a reforzar la vigilancia en los puentes fronterizos y a lo largo del río Hondo, para prevenir un posible desplazamiento de grupos criminales hacia territorio mexicano.

Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Julio César Gómez Torres, quien explicó que el tema fue abordado en la Mesa Estatal de Seguridad, donde se acordó incrementar los recorridos de vigilancia terrestre y realizar sobrevuelos con drones en la franja fronteriza con Belice.

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El funcionario aclaró que, hasta el momento, no se considera que exista un impacto directo ni una alta probabilidad de que la situación del país vecino afecte a Quintana Roo; sin embargo, señaló que se mantienen las medidas preventivas para evitar riesgos.

Explicó que uno de los escenarios que buscan prevenir es el llamado “efecto cucaracha”, que ocurre cuando grupos delictivos se desplazan hacia otras regiones debido al incremento de operativos de seguridad en sus zonas de operación. En este caso, existe la posibilidad de que las acciones emprendidas en Belice provoquen movimientos de estas organizaciones hacia el lado mexicano de la frontera.

Gómez Torres señaló que entre los ilícitos que habitualmente se detectan en esa región se encuentra el tráfico irregular de mercancías procedentes de Belice. No obstante, precisó que la alerta actual del país vecino está relacionada con disputas entre grupos delictivos y pandillas vinculadas al tráfico de drogas.

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Respecto a la coordinación binacional, indicó que las reuniones periódicas para evaluar riesgos y organizar operativos conjuntos son encabezadas por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, conforme a los protocolos establecidos entre ambos países.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene comunicación directa con las corporaciones policiales de Belice y comparte información mediante la mesa interinstitucional diaria, con el propósito de fortalecer la vigilancia y prevenir posibles incursiones de grupos criminales a Quintana Roo.