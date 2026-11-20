Un avance del 75 por ciento registra la construcción de dos caminos artesanales en Campeche, que en conjunto representan cuatro kilómetros de infraestructura carretera, informó Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), durante su participación en la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”.

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El funcionario federal precisó que los trabajos forman parte del programa de caminos artesanales que impulsa la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el propósito de mejorar la conectividad de comunidades mediante obras cuya construcción involucra directamente a sus habitantes.

De acuerdo con el porcentaje de avance reportado, de los cuatro kilómetros contemplados en las dos obras, tres kilómetros ya se encuentran ejecutados, mientras que resta un kilómetro para completar la longitud total de los caminos. Los trabajos comenzaron en abril de 2026 y tienen como fecha prevista de conclusión abril de 2027.

Las obras comenzaron en abril de 2026 y se prevé que concluyan en abril de 2027. / Especial

Durante su exposición, Esteva Medina detalló que el programa nacional contempla para 2026 la construcción de 389 caminos artesanales, con una extensión de 900 kilómetros en 18 entidades federativas y una inversión de seis mil millones de pesos.

El esquema tiene como fecha de conclusión abril de 2027.

El titular de la SICT también presentó los resultados correspondientes a 2025, cuando se realizaron 135 caminos con una longitud conjunta de 368 kilómetros en 11 estados del país, mediante una inversión cercana a los dos mil 600 millones de pesos.

Explicó que la participación de la dependencia federal comienza después de la integración de los comités comunitarios, etapa en la que interviene el INPI mediante asambleas con los habitantes de las localidades beneficiadas.

Posteriormente, la SICT proporciona asesoría técnica para la ejecución de las obras, supervisión y rendición de cuentas.

Entre las labores técnicas que contempla el programa se encuentran los levantamientos topográficos, la elaboración de proyectos ejecutivos, el diseño de secciones hidráulicas y sistemas de drenaje, así como la preparación del terreno, nivelación y compactación de las superficies.

Las comunidades participan directamente en la construcción y aportan diseños y figuras a las obras. / Especial

Sello de cada comunidad

Una vez concluidas estas etapas, las comunidades participan en la construcción de las roderas de concreto y la colocación artesanal de piedra, elementos que caracterizan este tipo de infraestructura y que permiten incorporar diseños y figuras elaborados por los propios habitantes.

Esteva Medina señaló que cada comunidad aporta características artísticas particulares a los caminos, mediante figuras y diseños que quedan plasmados en las obras, como parte del trabajo artesanal que distingue al programa federal.

En cuanto a las metas de la administración federal para el periodo 2025-2030, el secretario informó que se contempla la construcción de cuatro mil 550 kilómetros de caminos artesanales en el país, con una inversión superior a los 32 mil 500 millones de pesos.

JGH