Padres de familia bloquearon este viernes la calle 50, en el acceso a la comisaría de Xmatkuil, a la altura del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 13, para exigir la salida del director del plantel y la intervención de las autoridades educativas ante presuntas irregularidades al interior de la escuela.

De acuerdo con los primeros reportes, la protesta estaría relacionada con señalamientos sobre el presunto consumo y ofrecimiento de sustancias ilícitas dentro del plantel. Además, los inconformes señalaron que un estudiante habría requerido atención médica tras presuntamente ingerir alguna de estas sustancias.

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La movilización también surgió luego de que una familia denunciara que una alumna habría recibido ofrecimientos de sustancias, situación que presuntamente ya había sido reportada a la dirección de la escuela.

Ante estos señalamientos, más de 20 padres de familia se concentraron en el acceso a Xmatkuil y cerraron el paso vehicular para exigir una respuesta y que se investiguen los hechos.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación y representantes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), quienes dialogaron con los manifestantes para atender sus demandas.

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El bloqueo generó afectaciones a la circulación sobre la calle 50, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas y extremar precauciones al transitar por la zona.

Hasta el momento, los señalamientos contra el plantel no han sido esclarecidos oficialmente.