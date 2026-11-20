Rusia lanzó este viernes 20 de noviembre una ofensiva a gran escala contra Ucrania con más de 110 misiles y alrededor de 400 drones, en uno de los mayores ataques registrados desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

De acuerdo con los primeros reportes citados por autoridades ucranianas, la ofensiva dejó al menos nueve personas muertas, siete de ellas en Kiev y dos más en Leópolis, además de personas heridas y daños en distintos puntos del país.

La magnitud de la operación también fue confirmada en reportes internacionales que dieron cuenta del lanzamiento de más de 400 drones y 110 misiles contra territorio ucraniano.

Ataque ruso deja daños en Kiev y cortes de electricidad

La ofensiva provocó apagones en distintas regiones de Ucrania y daños en infraestructura.

En Kiev, los ataques alcanzaron al menos tres puentes, mientras equipos de emergencia trabajaron en las zonas afectadas. Otros impactos fueron reportados en instalaciones energéticas y diferentes regiones del país.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la operación como uno de los ataques de mayor escala desde el comienzo de la guerra y acusó a Moscú de utilizar este tipo de ofensivas para aumentar la presión militar sobre Ucrania.

Rusia responde tras ataques contra puente de Crimea

La ofensiva ocurrió después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometiera una respuesta “dolorosa” tras recientes ataques ucranianos contra el puente que conecta Rusia con la península de Crimea.

En días anteriores, ambos países habían intensificado sus ataques contra infraestructura estratégica. Ucrania había dirigido operaciones contra instalaciones y puentes controlados por Rusia, mientras Moscú mantuvo ataques sobre Kiev y otras regiones.

Ataque ocurre después de reunión de Putin, Trump y Xi Jinping

La nueva ofensiva se produjo después de la reunión trilateral celebrada en China entre Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, encuentro en el que los tres mandatarios difundieron una declaración conjunta centrada en seguridad internacional y reducción de riesgos.

El documento, presentado como una declaración orientada a la paz y la estabilidad estratégica, no incluyó una referencia directa a la guerra entre Rusia y Ucrania.

La ofensiva de este viernes vuelve a colocar el conflicto ucraniano en el centro de la agenda internacional apenas después de ese encuentro y mientras continúan los llamados internacionales para encontrar una salida negociada a la guerra.

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