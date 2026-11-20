Si buscas una actividad cultural para disfrutar en familia este fin de semana, el espectáculo de danza aérea “Alas Incesantes” tendrá nuevas presentaciones en el Teatro IMSS “Lic. Ignacio García Téllez”, en San Francisco de Campeche, con entrada libre.

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La propuesta forma parte del ciclo Escenarios IMSS-CULTURA 2026-2027 y es presentada por Aerialfit, bajo la dirección de Adrián Francisco Damián Ortega.

De acuerdo con la cartelera, las funciones de este sábado 21 y domingo 22 de noviembre serán a las 17:00 y 20:00 horas, por lo que los interesados tendrán dos horarios disponibles cada día para asistir.

¿Dónde se presenta “Alas Incesantes” en Campeche?

El espectáculo se realizará en el Teatro IMSS “Lic. Ignacio García Téllez”, ubicado sobre la avenida López Mateos, sin número, esquina con Talamantes, en la zona Centro de San Francisco de Campeche.

Las presentaciones serán este sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

¿Cuánto cuesta la entrada?

Una de las ventajas de esta presentación es que el acceso será completamente gratuito. La actividad está dirigida a toda la familia, por lo que representa una alternativa para quienes buscan disfrutar de propuestas artísticas sin realizar gastos en boletos.

¿Qué es “Alas Incesantes”?

Se trata de una propuesta de danza aérea presentada por Aerialfit, en la que las artistas realizan movimientos y figuras coreográficas suspendidas en el aire, utilizando elementos de esta disciplina escénica.

La presentación forma parte de la programación cultural impulsada mediante la colaboración entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Cultura, a través del ciclo Escenarios IMSS-CULTURA 2026-2027.

Horarios para este fin de semana

Sábado 21 de noviembre: 17:00 y 20:00 horas.

17:00 y 20:00 horas. Domingo 22 de noviembre: 17:00 y 20:00 horas.

17:00 y 20:00 horas. Lugar: Teatro IMSS “Lic. Ignacio García Téllez”.

Teatro IMSS “Lic. Ignacio García Téllez”. Dirección: Avenida López Mateos, esquina con Talamantes, zona Centro.

Avenida López Mateos, esquina con Talamantes, zona Centro. Entrada: gratuita.

gratuita. Público: toda la familia.

Quienes todavía no tienen planes para este fin de semana pueden aprovechar alguna de las cuatro funciones programadas para conocer esta propuesta de danza aérea en Campeche.

JGH