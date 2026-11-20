La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó el traslado de los delfines que permanecen bajo aseguramiento precautorio en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún, anteriormente conocido como Dolphinaris Cancún, luego de detectar incumplimientos en las medidas establecidas para garantizar el bienestar de los ejemplares.

La determinación se tomó tras una visita de verificación realizada por personal de la dependencia, durante la cual se constató que cinco de las seis medidas correctivas impuestas en agosto pasado no fueron cumplidas en los términos ordenados, mientras que una más presenta avances parciales.

Entre las disposiciones incumplidas se encuentran el enriquecimiento ambiental vespertino, la vigilancia médica nocturna, la reparación e instalación de malla sombra, la adecuación de bordes y salientes, así como la evaluación médica y etológica individual de cada delfín. En tanto, la mejora del sistema de soporte de vida fue reportada como parcialmente cumplida.

Ante este escenario, la Profepa emitió un Acuerdo que establece, como medida de seguridad, el traslado de los ejemplares hacia un corral marino que cuente con infraestructura, condiciones de seguridad, atención médico-veterinaria especializada y manejo adecuados a sus necesidades.

La dependencia precisó que el procedimiento no se realizará de manera arbitraria ni inmediata, sino de forma progresiva, tomando en cuenta las condiciones clínicas y conductuales de cada delfín, así como los resultados de las evaluaciones técnicas correspondientes.

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Como parte del proceso, la empresa responsable deberá presentar una propuesta de especialistas externos u organizaciones especializadas que participen en la evaluación, estabilización, rehabilitación y preparación de los animales para su movilización. La idoneidad de estos profesionales será revisada por la autoridad ambiental.

Asimismo, se deberá realizar una evaluación inicial de las condiciones médicas y conductuales de los ejemplares, además de revisar las condiciones ambientales y operativas del sitio donde actualmente permanecen.

Con base en estos resultados, tendrá que elaborarse un plan de remediación, estabilización y preparación para el traslado, acompañado de un cronograma de actividades y mecanismos de seguimiento. También deberá presentarse una propuesta de las instalaciones receptoras, cuya capacidad e idoneidad técnica tendrán que acreditarse antes de concretar el movimiento.

La Profepa señaló que la orden se sustenta en el principio precautorio y contempla plazos y etapas que deberán cumplirse bajo supervisión de la autoridad.

Finalmente, informó que mantendrá la vigilancia y el seguimiento de las disposiciones establecidas, con el propósito de garantizar la protección, salud, integridad física y trato digno de los delfines involucrados.