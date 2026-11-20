Hace un par de meses, específicamente en septiembre del 2026, se dio a conocer que durante una fiesta de Abelito, a la cual fue invitado Naim Darrechi, quien tuvo conductas impropias en contra de la mamá del influencer mexicano.

Los polémicos comportamientos de Naim Darrechi, quedaron grabados y se hicieron virales en las redes sociales. Incluso, el creador de contenido de origen español, se burló de la situación en contra de la mamá de Abelito.

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¿Qué proceso legal comenzó la mamá de Abelito en contra de Naim Darrechi?

Abelito y su madre decidieron actuar de manera legal, después de varias semanas, Naim Darrechi reveló que ya fue notificado por su conducta en contra de la mamá del influencer que participó en La Casa de los Famosos México, esto lo hizo por medio de una transmisión en vivo.

“Tengo que hacer unas cositas antes de pisar México, una diligencia, está la cosa un poco candente, está la cosa candente, si nos llegó una pequeña demanda que hay que solucionar, fueron a avisar a la casa…”

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Aseguró que desea solucionar rápido esta situación, ya que no quiere tener problemas legales en México.

“Entonces tenemos que gestionar todo eso porque no queremos tener problemas en México, entonces, tenemos que darle seguimiento a todo eso para que todo se arregle, si hay que ir, pues vamos, pero bueno, todo bien”

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